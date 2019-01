Que siempre sí. El Super Bowl tendrá guacamole pese a plan anti huachicol de AMLO

El plan antihuachicoleo lanzado por Andrés Manuel López Obrador no ha frenado la salida de aguacate a Estados Unidos, un mercado que demanda las siguientes tres semanas unos 6 mil camiones cargados con el oro verde de Michoacán por los juegos divisionales de la NFL y el Super Bowl.

“Ahorita todavía no se frenan los envíos de aguacate a Estados Unidos”, aseguró Benjamín Grayeb Ruiz, ex presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y exportador de aguacate a Estados Unidos.

Finanzas ¿Super Bowl sin guacamole? Desabasto de gasolina pondría en jaque envíos de aguacate a EU

En este momento no está afectado la actividad productiva de la región, aunque si se prolonga por una semana más el problema de entrega de combustible puede afectar los exportaciones fruto, señaló a El Sol de México.

La falta de combustibles en Michoacán, una entidad donde el ex presidente Felipe Calderón lamentaba el desabasto de gasolinas, no ha frenado la salida todos los días de los tractocamiones con contenedores en frío llenos de aguacate para ser entregados en mercados como Texas, California, con rumbo a los centros de abasto Texas, California, Nueva York y Chicago, cuenta el también ex presidente de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM).

Desde Uruapan saldrán 120 mil toneladas del fruto, que deben ser enviadas por tierra unas tres semanas previas al Super Bowl para que todos los paladares disfruten del guacamole.

Tan solo el 3 de febrero se esperan sean comidas unas 50 mil toneladas del alimento en el estadio y en las viviendas de Estados Unidos.

Ahorita estamos haciendo cola para cargar combustible y no nos hemos parado en la cosecha y envíos. En algunas estaciones de servicio hasta una hora para cargar

comentó el empresario.

Grayeb Ruiz recordó que no usan el tren para el traslado de aguacate, ya que el plan de distribución son camiones con contenedores en frío de 20 toneladas cada uno.

Los camiones tardar en llegar dos días a la frontera de México y de ahí toma otro par de días en estar en los centros de distribución como Nueva York.