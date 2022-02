Tom Brady confirma su retiro de la NFL

Tom Brady mantuvo en suspenso a la NFL por un par de días, pero finalmente el quarterback más ganador en la historia anunció su retiro después de 22 temporadas y siete Super Bowls ganados.

A pesar de que el lunes en su podcast ‘Let’s go’ aseveró que todavía estaba indeciso con respecto a su futuro, esta mañana publicó una carta en su Instagram donde se despide de la liga a sus 44 años.

The GOAT aseveró en su escrito que para estar un año más necesitaba sentirse comprometido al 100 por ciento física, mental y emocionalmente.

“Esto es difícil de escribir para mí, pero aquí voy: No voy a hacer ese compromiso de competitividad de nuevo. He amado mi carrera en la NFL y ahora es tiempo de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas que merecen mi atención”.

Desde que los Buccaneers quedaron fuera frente a los Rams en la ronda divisional, Brady puso en duda su futuro por primera vez tras poner a su familia por delante.

“En este momento, lo mejor es que deje el campo de juego para la nueva generación y los atletas comprometidos”

El mariscal de campo pasó a agradecerle a la organización de Tampa Bay, el coach Bruce Arians, sus compañeros, la afición, la ciudad y también a su esposa Gisele Bündchen.

“Mi carrera fue todo un viaje, más allá de lo que podía imaginar, llena de altas y bajas. Cuando estás dentro todo el tiempo, no piensas realmente en un final”.

Tom Brady deja la NFL como el jugador más prolífero de la historia, tiene más Super Bowls que cualquier otra franquicia. Su retiro trascendió el sábado, pero después de un par de días de misterio, finalmente decidió dar un paso al costado.

Su carrera lo llevará al Salón de la Fama de Canton en su primera oportunidad.

