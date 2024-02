Usher tendrá 13 minutos e invitados para convencer en el show del Medio Tiempo

LAS VEGAS.- Usher, el artista encargado del show de medio tiempo del Super Bowl LVIII, señaló lo complicado que ha sido establecer su espectáculo, el tener que comprimir sus 30 años de trayectoria en tan sólo 13 minutos.

“Definitivamente es un desafío. Ha habido una lista de fantasía, han estado saliendo y la gente trata de adivinar qué canciones voy a cantar primero y quién va a venir al escenario conmigo. Lo que hice fue tener en cuenta mi pasado y celebrar con mi presente, que es aquí en Las Vegas, y pensar en el futuro y esa fue realmente mi idea. ¿Por qué canciones me conoce la gente? ¿Qué canciones han sido una celebración de todo el viaje?”, dijo en conferencia de prensa celebrada en el Mandalay Bay.

El artista nacido en Dallas, Texas, pero que se formó como cantante en Atlanta, explicó que tomó el show como una celebración a su trayectoria, la cual quiere compartir con cada uno de todos los que lo han acompañado durante su carrera. Americano Tiësto hará historia en Super Bowl: será el primer DJ en tocar durante un partido

“No tengo este momento para mí. Todos los fans que traigo conmigo, cada persona que tenga que ver con mi música, con la creatividad, todos son parte de este momento celebratorio. He podido traer mucho de Atlanta y el crisol que es, musical y culturalmente, a Las Vegas. No fue fácil de lograr, pero convertí Las Vegas en Atlanta. Tomé la V y la puse boca abajo”, explicó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En cuanto a los artistas invitados que tendrá como todas las superestrellas que se presentan en el Super Bowl, Usher no quiso dar muchas pistas. Pero se especula que los principales serán los raperos Ludacris y Lil Jon, con quienes creó la canción de “Yeah”; sin duda, la más famosa dentro de su repertorio y por la cual fue reconocido a nivel mundial.

“Creo que me lo puse fácil cuando decidí incluir artistas en canciones que se convirtieron en discos de éxito. Eso me dio la mayor inspiración. Definitivamente he pasado por muchas ideas sobre quién habría pasado por este momento conmigo”, aseguró.

¡Falta poco para ver a Usher en acción!🏈🎤



El cantante habló en conferencia de prensa sobre su participación en el show de medio tiempo en el #SuperBowlLVIII. Espera sorprender a los fanáticos de la NFL 🤩🏈🎶



📹 @Alvarojzo



📲https://t.co/5YZljwSqmk pic.twitter.com/CdTwOQYueo — Esto en Línea (@estoenlinea) February 8, 2024

Asimismo, recordó la cómica anécdota de cuando fue invitado por Black Eyed Peas a su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl XLV. Usher bajó mediante un cable para cantar junto con Will.i.am “OMG”, pero tuvo complicaciones al quedarse atrapada una de sus muñecas y comentó “casi me pierdo la entrada, fue un momento shockeante”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Finalmente, al ser cuestionado cómo le gustaría que fuera recordado su legado, no dudo al referenciar a Michael Jackson y Michael Jordan como sus grandes modelos a seguir por su esfuerzo constante y capacidad de levantarse ante las adversidades.

Nota publicada en ESTO