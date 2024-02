Desde fiestas hasta tragos libres: Super Bowl en Las Vegas ofrece más que un partido

El Super Bowl es el evento deportivo más importante en Estados Unidos, por lo que asistir al partido y a sus eventos, suelen tener precios realmente caros.

Dicho partido paraliza a todo el país y es de gran interés para diversos países en el mundo, entre ellos México. Muchos aficionados mexicanos tienen el interés de asistir y disfrutar de toda la experiencia del Super Bowl LVIII.

De acuerdo con el sitio de venta oficial de la NFL, Ticketmaster, el precio de los boletos para ver el Super Bowl LVIII son sumamente altos, pues van desde los $8000 dólares hasta los $53,500 dólares, es decir, desde los $147,472 pesos hasta $986,219 pesos.

Para los diversos eventos que se dan antes y después del juego, cabe mencionar que Ticketmaster ofrece 5 eventos distintos en total:

On the Fifty

Todo incluido previo al partido dentro del estadio.

Apariciones de los miembros del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional 2024

Bar y cocina premium

Acceso al campo después del juego

Club 67

Fiesta previa al partido con todo incluido junto al estadio con una actuación de Billy Idol

Apariciones de leyendas de la NFL

Barra libre premium, menú curado por chef y más

Kickoff Club

Fiesta previa al juego con todo incluido dentro de Super Bowl Experience en Mandalay Bay

DJ en vivo, bar completo, menú con comida en la puerta trasera y juegos interactivos

Oportunidades para tomar fotografías y más

Touchdown Club

Fiesta previa al partido con todo incluido a pocos metros del estadio con una actuación de Billy Idol

Apariciones de leyendas de la NFL

Barra libre premium, tarifa elevada en la puerta trasera y más

Playmakers Club

Fiesta previa al partido con todo incluido junto al estadio con música en vivo

Apariciones de leyendas de la NFL

Barra libre, menú con tarifa de puerta trasera

Oportunidades para tomar fotografías y más