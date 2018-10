¡Checo Pérez se queda! Renueva contrato con Force India

La temporada 2019 de la F1 ya comienza a cocinarse y las escuderías empiezan a mover sus piezas para la siguiente campaña, uno de esos movimientos que se esperaba era la del mexicano, Sergio Pérez, quién renovó con el equipo Racing Point Force India.

En un comunicado de prensa se informó que Checo se mantendrá con el su actual equipo, al respectoOtmar Szafnauer, director de la escudería y CEO de Racing Point Force India, indicó:

“Sergio durante los últimos cinco años ha sido pieza clave del equipo, tiene un talento inigualable. Nos ha dado estabilidad dentro de la competencia por ello estamos encantados con su renovación. Se viene un capitulo emocionante para nosotros y queremos que él sea parte de esto”.



"We have achieved so much success in the last five seasons but I think the best is yet to come. The new investment the team is enjoying fills me with confidence and I am really excited about the future” - @SChecoPerez



Full story: https://t.co/qoHarRVb4X pic.twitter.com/GYVk5aqzV1 — Racing Point Force India F1 (@ForceIndiaF1) October 18, 2018

Mientras que el tapatío, comentó: “Estoy muy feliz de anunciar finalmente mi futuro, estoy realmente motivado para el 2019. Force India ha sido mi hogar desde el 2014 y he crecido mucho con este equipo. La nueva inversión que está disfrutando el equipo me llena de confianza y estoy realmente entusiasmado con el futuro”.



Antes de este anunció los reportes señalaban que Sergio tendría un cambio de equipo para el 2019, incluso en su visita a México la semana pasada, él mismo no quiso dar declaraciones sobre su futuro.

Con esto, Checo y Force India encararán la temporada 2019 de la mejor manera.