Nueve cosas igual de veloces que un Supra de Toyota

Supra GR es emoción, una combinación de potencia, precisión y agilidad, gracias a un diseño basado en el concepto deportivo FT-1. Este vehículo supera sus límites y los conductores sentirán historia en cada revolución gracias a su motor de 6 cilindros en línea de 3.0 litros y sus 335 caballos de fuerza... ¡Que lo hacen ir de 0 a 100 km/hr en solo 4.1 segundos!

El turbocargador con sistema de doble conducto (Twin-Scroll) que mejora la respuesta a la aceleración hasta llevarlo a los 250 km/h. Además, los modos de manejo Normal/Sport se adecúan para un manejo confortable o totalmente deportivo, convirtiéndolo en una fiera de la pista.

De esta manera, se posiciona dentro de los mejores en su segmento, ofreciendo una conducción verdaderamente apasionante en cada revolución.

Pero no solo Supra destaca por su velocidad, aquí te presentamos otras nueve cosas que conquistaron al mundo por ser veloces y muy peculiares.

El rapero más rápido

A mediados de enero pasado, Eminem lanzó el tema “Godzilla”, incluido en el álbum Music to Be Murdered By. Con esta canción, el nacido en Detroit ingresó al Guinness World Records al rapear 229 palabras en solo 30 segundos; esto equivale a 7.6 palabras por segundo y 11.3 sílabas por segundo.

El hombre más rápido del mundo

En 2009, Usain Bolt se convirtió en el hombre más veloz de la tierra al correr los 100 metros en 9.58 segundos. Nada mal para no tener 335 caballos de fuerza como Supra GR.

El tobogán de agua más rápido

Inaugurado en 2002, el Kilimanjaro es por ahora, tras el cierre forzoso del Verrückt en Estados Unidos, el tobogán de agua más alto del mundo con una altura de 49 metros y el récord de la mayor caída en un tobogán de cuerpo al pasar los 100 km/h. Se encuentra en el Aldeia das Aguas Park Resort, en Brasil.

El animal terrestre más rápido

Con su delgado cuerpo, largas piernas y extrema agilidad, el guepardo es una maravilla de la evolución debido a que alcanza los 115 km/h. Este felino habita en África y el Medio Oriente.

El guitarrista más rápido del mundo

El Record Guinness acreditó a John Taylor como el ‘guitarrista más rápido del mundo’ luego de realizar una increíble interpretación de la clásica pieza ‘Flight of the bumblebees’, de Nikolai Rimsky-Korsakov, a 600 BPM (Beats por minuto). El apodado ‘Doctor Hot Licks’ es propietario de una academia de música en Denver. Creemos que está listo para rockear a bordo del Supra GR.

El ascensor más rápido

El CTF Finance Centre, es un rascacielos ubicado en Guangzhou, China, y en su interior alberga el elevador más rápido del mundo, pues alcanza una velocidad de 75 kilómetros por hora, logrando subir de la planta baja hasta el piso 95 en apenas 43 segundos. ¡Una obra de ingeniería a la altura de Supra!

El ‘Come Hot-dogs’ más veloz

El estadounidense Joseph Christian ‘Jaws’ Chestnut es el número 1 en la International Federation of Competitive Eating; en pocas palabras, es el más veloz comiendo, pues en 2019 logró su duodécimo título en el conocido concurso al comer 71 perros calientes en 10 minutos.

El pez más rápido

El Pez Vela es la especie de los mares más veloz, ya que supera los 110 km por hora. Habita en el Océano Atlántico, Golfo de México, Océano Pacífico y Océano Índico.

El animal extinto más rápido

Por lejos, el más veloz de todos era el Compsognathus, uno de los dinosaurios más pequeños del mundo prehistórico. Lo que le faltaba en tamaño, lo tenía en velocidad, ya que lograba correr a 64 km/h.

El animal, similar a un lagarto y bautizado 'compsognathus', pesaba tres kilos y podía cubrir cien metros en poco más de seis segundos.

