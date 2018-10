Lo que no debe faltar en La Guantera

Piel saludable



Para que nunca tengas problemas en el auto y puedas mantener tu piel limpia y un cutis extraordinario, Honda ofrece un dispensador estilo taza de plástico con capacidad de 40 pañuelos faciales.

www.hondadrivergear.staples.com



Cortesía de las marcas

Audio premium

Los auriculares de Gaming de la escudería Ferrari que tienen un diseño muy atrevido, elegantes y potentes, diseñados para satisfacer a los más exigentes aficionados a los videojuegos. Podrás apreciar la mejor calidad en sonido mientras juegas.

www.store.ferrari.com



Euforia por la Fórmula 1

Para los amantes del deporte motor, el McLaren Showcar Renault 2018 -Stoffel Vandoorne a escala, para que lo tengas en el lugar que quieras y lo presumas ante tus amigos. Los detalles idénticos a la versión real. Además, es una edición limitada de 150 piezas.

www.mclarenstore.com

Con estilo italiano

Esta mochila Alfa Romeo te hará compañía en el gimnasio, así no tendrás ningún problema para guardar tus cosas y además la gente observará que tienes estilo hasta para hacer ejercicio.

www.amazon.com.mx

Mascota a bordo

Ellos también quieren acompañarte en tu viaje; con este asiento de seguridad no tendrás excusa para no llevarlo contigo. Cuenta con una correa para mantenerlos dentro de la canasta y así, no correr ningún peligro.

www.amazon.com.mx