Oaxaca albergará la Carrera Panamericana pese a contagios de Covid-19

A pesar del incremento de contagios de Covid-19 y que el estado de Oaxaca permanece en semáforo naranja, el gobierno del estado determinó albergar la Carrera Panamericana en su edición 2020.

Aunque en días pasados, se criticó fuertemente a las autoridades de la Ciudad de Oaxaca por albergar el Bash Road Tour 2020, derivado a que no se siguieron las medidas de sanidad correspondientes, ahora y de nueva cuenta han autorizado la edición de 2020 de la Carrera Panamericana.

Incluso se informó, que el propio Gobierno del Estado prestó las instalaciones del Estacionamiento del Cerro del Fortín, para que arriben los autos y se les dé el mantenimiento correspondiente.

Desde este miércoles, algunos de los vehículos participantes ya son exhibidos en el estacionamiento del Cerro del Fortín, aunque hasta el día de ayer no se permitía el ingreso de personas.

Se tiene contemplado que este viernes se dé el banderazo de salida de la edición 33 de la Carrera Panamericana en la época moderna en la Ciudad de Oaxaca, celebrando el 70 aniversario del primer banderazo en 1950.

Para este 16 de Octubre se prevé la salida de Oaxaca a Veracruz. El 17 de Veracruz a la CDMX, el 18 de la CDMX a Morelia y el. 19 de Morelia a Guanajuato.

Para el 20 de octubre el circuito será de Guanajuato a Zacatecas, el 21 de Zacatecas a Durango y el 22 de Durango a Torreón.

Se informó por parte de los organizadores que derribado a la pandemia, este año no habrá marco de meta, para evitar aglomeración de personas.

En el caso del estado de Oaxaca, aún no ha informado las medidas que se deben de acatar por las personas que salgan a mirar los autos, así como de los organizadores, luego que durante el Bash Road Tour 2020 fueron los participantes quienes no respetaron las medidas de sanidad, luego que muchos de ellos no utilizaron el cubrebocas.

Oaxaca albergará la Carrera Panamericana con más de 19 mil casos confirmados de COVID-19 y mil 546 defunciones.