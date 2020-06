Objetos de deseo para un papá fanático de los autos

Las marcas Jaguar y Land Rover tienen el presente ideal para celebrar el Día del Padre con prendas, accesorios de estilo de vida y artículos inspirados en los modelos británicos de alto desempeño.

Los exclusivos regalos cuentan con una atención excepcional al detalle, misma por la que los automóviles y SUV han sido reconocidos a nivel mundial durante décadas. Cada artículo, desde los llaveros hasta la ropa están diseñados artesanalmente conforme a los estándares de Jaguar Land Rover, representando y expresando la filosofía de las marcas en cada pieza.

La colección de Jaguar está cuidadosamente elaborada, pensada para los viajes de todo tipo en carretera y en la actividad cotidiana; desde libretas, chalecos, chamarras, maletas de viaje, vehículos a escala y fragancias.



Para los apasionados de la herencia de competición de la marca existe la colección “Heritage”, la cual se inspira en la historia de Jaguar, mostrando en cada pieza el lujo británico con materiales de la más alta calidad, incluyendo detalles sutiles que representan el legado de la icónica marca.

Por su parte, la colección Land Rover ofrece una amplia gama de artículos confeccionados a la perfección y especialmente segmentados de acuerdo a cada estilo de vida, desde gorras, playeras, relojes, maletas, carteras y back packs.

Las colecciones, cuentan con la personalidad única de sus clientes y son:

1. Vive a todoterreno

El espíritu de aventura está presente en la colección todoterreno que incluye chalecos, camisas, camisetas y chamarras, ideales para escapar de la ciudad y explorar nuevos horizontes, con la inigualable versatilidad y listas para cualquier desafío como un Land Rover.

2. Artículos de regalo

La exclusiva gama de accesorios incluye desde bolígrafos de alto rendimiento hasta vehículos clásicos coleccionables que no pasarán desapercibidos.

3. Range Rover

El lujo y elegancia se encuentran en todos los detalles de esta colección, el diseño minimalista de los accesorios personales encarnan el lujoso interior de un Range Rover.

Land Rover

4. Heritage

La colección heritage personifica el legado de más de 70 años de Land Rover, lo que comenzó con un boceto se ha convertido en un símbolo de la amplitud de capacidad en todo el mundo, al día de hoy el ícono perdura también a través de estos artículos inspirados en la valiosa historia de la marca.

5. Above and Beyond

Inspirada en la durabilidad y la capacidad del Nuevo Defender, la colección Above and Beyond de ropa y equipos técnicos de alto desempeño incorpora la herencia de 50 años de Musto en ropa de gran rendimiento líder en el mundo.

Las colecciones de prendas y accesorios de estilo de vida Jaguar y Land Rover se encuentran disponibles en los distribuidores Jaguar Land Rover a nivel nacional y pueden comenzar su proceso de compra en línea desde las redes sociales de cada Distribuidor.

Land Rover

