Red Bull respalda a Verstappen y lamenta amenazas de muerte a sus pilotos

Luego de la polémica entre Sergio “Checo” Pérez y Max Verstappen en el Gran Premio de Brasil, donde el corredor neerlandés hizo caso omiso a las órdenes para que dejará pasar a su compañero de fórmula para que ganará más puntos, los internautas incendiaron las redes con mensajes negativos.

Esta campaña en redes, señaló Verstappen, se salió de las manos, ya que fue más allá con amenazas personales a él y a su familia. Esto creció en gran parte a que la madre de Verstappen arremetió en contra del Checo.

Las amenzas fueron en ambos lados, Max Verstappen también recibió amenazas directas en correos electrónicos.

“Empezaron a atacar a mi familia, amenazaron a mi hermana y a mi madre, a mi novia, a mi padre… y para mí, eso va demasiado lejos cuando no tienes los datos de lo que realmente está pasando. Y eso definitivamente tiene que parar Si tienes un problema conmigo, está bien, pero no vayas a por mi familia porque eso es simplemente inaceptable”, comentó Verstappen en conferencia previa al inicio de actividades en el Gran Premio de Abu Dhabi.

También señaló que los medios exageraron lo sucedido y se mostró incómodo con lo que se ha publicado sobre el pleito con Checo Pérez.

“Después de esa carrera, quedé muy mal ante los medios de comunicación. No tenían una imagen clara. Pero ponerme inmediatamente así es bastante ridículo para ser honesto. Porque no saben cómo trabajo dentro del equipo. Y lo que el equipo aprecia de mí. Así que todas las cosas que he leído son bastante desagradables”, explicó.

Red Bull se pronuncia

Este miércoles Red Bull aclaró lo sucedido en el GP de Brasil asegurando que el mensaje se le hizo llegar a Verstappen en un momento inoportuno, lo cual puso en situación comprometida al piloto neerlandés.

“Como equipo cometimos algunos errores en Brasil. No habíamos previsto la situación que se desarrolló en la última vuelta y no habíamos acordado una estrategia para tal escenario antes de la carrera. Lamentablemente, Max solo fue informado en la esquina final de la solicitud de ceder el puesto sin que se transmitiera toda la información necesaria”.

“Esto puso a Max, quien siempre ha sido un jugador de equipo abierto y justo, en una situación comprometida con poco tiempo para reaccionar, lo cual no era nuestra intención”.

“Después de la carrera, Max habló abierta y honestamente, lo que permitió que ambos pilotos resolvieran cualquier problema o inquietud pendiente. El equipo aceptó el razonamiento de Max, la conversación fue un asunto personal que permanecerá privado entre el equipo y no se harán más comentarios”.

Sobre los mensajes de odio, Red Bull condenó las amenazas y reprobó el comportamiento de los fanáticos, clasificándolos de inaceptables y deplorables y llamó a detener el odio en un deporte que se debería disfrutar.

“Los eventos que siguieron desde el punto de vista de las redes sociales son completamente inaceptables. El comportamiento abusivo en redes hacia Max, Checo, el equipo y sus respectivas familias es impactante y triste y, lamentablemente, es algo que nosotros, como deporte, tenemos que abordar con deprimente regularidad”.

“Las amenazas de muerte, los correos de odio y la violencia hacia los miembros de la familia extensa es deplorable. Valoramos la inclusión y queremos un espacio seguro para que todos puedan trabajar y disfrutar de nuestro deporte. El abuso tiene que parar”, finaliza el comunicado.