"Fallé", admite Checo Pérez; saldrá cuarto en GP de Miami

El mexicano Sergio “Checo” Pérez largará cuarto desde la parrilla del Gran Premio de Miami, en Estados Unidos, sólo por debajo de su compañero y actual campeón del mundo, Max Verstappen, y los dos pilotos de Ferrari.

La potencia de los bólidos italianos demostró su mejor versión en la qualy tres y con Charles Leclerc en la pole, seguido por Carlos Sainz, las esperanzas de volver al podio se renuevan.

En el primer episodio, “Checo” demostró el nivel que tuvo en las prácticas libres, jamás soltó el acelerador en las curvas y tuvo algunos movimientos en el top de la tabla, aunque terminó tranquilamente en tercero. Kevin Magnussen, Zhou Guanyu, Alex Albon y Nicholas Latifi fueron los eliminados.

Ride onboard with @Charles_Leclerc for his brilliant pole-position winning lap in Miami! 🤩🌴🤙#MiamiGP #F1 @pirellisport pic.twitter.com/TDWCEYEWHy — Formula 1 (@F1) May 7, 2022

Para la qualy dos, la lucha entre los Red Bull y los Ferrari continuó, aunque Lando Norris se coló temporalmente en el tercer sitio, mientras que Pérez bajó a cuarto. Los que se despidieron fueron Fernando Alonso, George Russell, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo y Mick Schumacher.

En la última ronda las cosas se inclinarían de un solo lado. Los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz volaron en el estacionamiento del Hard Rock Stadium y con récord en los sectores 1 y 2 se adueñaron de la punta. Su velocidad fue tal que ni Verstappen, ni, “Checo” tuvieron tan siquiera oportunidad de acercarse y finalizaron tercero y cuarto respectivamente.

“Fallé en la Q3”

El desempeño de “Checo” Pérez en las prácticas libres fue más que alentador, pues consiguió el mejor tiempo de la tercera sesión. Sin embargo, no pudo reflejar ese dominio en el circuito durante la clasificación donde terminó cuarto. El mexicano no lo tiene que investigar, sabe muy bien en qué falló y que pudo quedar en una posición mucho mejor para el Gran Premio de Miami.

Both Bulls in the shootout 🙌 P2 for Max, P4 for Checo! pic.twitter.com/VMrd7r9bAg — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 7, 2022

“Mi primera vuelta en la Q3 fue bastante mala, tenía los neumáticos muy fríos, no los tenía en temperatura y tuve un sector uno muy malo. En mi segundo intento lo mejoré, me costó un poco el sector dos en la parte más lenta, la trabada, no encontraba el balance óptimo y entiendo que media décima más hoy me hubiera puesto en la segunda posición de largada”, comentó Pérez para Fox Sports.

En los dos días de prácticas que se vivieron en el trazado en el estacionamiento del Hard Rock Stadium, hasta cuatro banderas rojas hicieron presencia. Tres de ellas por choques importantes de Valtteri Bottas, Carlos Sainz y Esteban Ocon, mientras que una por pérdida de potencia en el bólido de Nicholas Latifi. Es por eso que al igual que otros pilotos como Max Verstappen o Geroge Russell, el tapatío también consideró que la pista se sintió peor este sábado que el viernes.

“Sí, sin duda se sintió un poco peor, creo que el circuito en general está sufriendo bastante con este tipo de asfalto”, aseguró.

“El primer intento en Q3 fue terrible por que tuve llantas muy frías entrando a la curva 1. Busqué ese par de centésimas en la vuelta final y simplemente no estaban ahí. Mantengo la confianza de que tendremos un fin de semana fuerte”: @SChecoPerez vía #F1pic.twitter.com/yusuSuNagx — PrimeF1 (@PrimeF1_) May 7, 2022 “Al final no pude poner mi mejor vuelta junta, teníamos para haber estado P2, algunas milésimas y nos ponían ahí pero la pole no era posible, no tuve el balance ideal, en el segundo sector me costaba un poco”: @SChecoPerez para @MELI_JIMENEZ vía @DAZN_ES🔥pic.twitter.com/yt8DvFfnXF — PrimeF1 (@PrimeF1_) May 7, 2022

Finalmente, “Checo” con un semblante de impotencia tras no quedar en una mejor posición dentro de la clasificación se mostró optimista para la carrera del domingo. Pues aseveró que “todo puede pasar el día de mañana, creo que tendremos una carrera larga por delante de nosotros y absolutamente habrá de todo”, finalizó.

Cabe recordar que “Checo” ya sabe lo que es remontar esta temporada para acabar en el podio. En la clasificación de Emilia-Romagna terminó séptimo, pero en el sprint alcanzó el tercer lugar y después en la carrera finalizó segundo para lograr el primer 1-2 de Red Bull desde el 2016.

