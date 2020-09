[Video] Accidentado GP de Toscana deja fuera a siete pilotos

En menos de 10 vueltas el Gran Premio de Toscana se quedó sin siete corredores debido a múltiples accidentes en el circuito italiano.

Pierre Gasly, Max Verstappen, Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Nicholas Latifi y Esteban Ocon quedarón fuera de combate pronto en la carrera.

Apenas en la primera vuelta, Verstappen se fue directo a la grava y quedó descartado. En el sexto giro varios pilotos quedaron descartados tras un accidente múltiple que involucró a Giovinazzi, Latifi, Magnussen y Sainz. Inmediatamente ingresó el safety car y la carrera se detuvo.

LAP 6/59



The Safety Car goes in but immediately there's a big shunt at the back of the field#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/wt5hvIrVJd — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Ésta es la primera vez desde 2011 que el vehículo de seguridad ingresa en carreras consecutivas. La semana pasada también apareció en Monza.

Sainz señaló: «Para cuando vi todo, ya era demasiado tarde, fue un gran accidente. Lo principal es que todos estamos bien».

