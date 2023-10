De la mitología griega a la modernidad: el ultramaratón lleva la carrera al límite

La hazaña de Filípides, quien casi 500 años a. C. corrió 40 kilómetros de Maratón a Atenas para anunciar la victoria griega sobre el ejército invasor persa, inspiró la prueba más demandante del catálogo olímpico: el maratón, que hoy se corre a 42 kilómetros 195 metros en poco más de dos horas.

La leyenda cuenta que el guerrero ateniense corrió con su armadura y escudo, y tras entregar el mensaje, murió por el esfuerzo. Hay, sin embargo, a quien le parece poco. Por eso hoy recorren distancias equivalentes a ir por carreteras modernas de Madrid a Toledo (75 kilómetros), de México a Cuernavaca (85 kilómetros) o incluso de Nueva York a Nueva Jersey (110 kilómetros). Son los ultramaratonistas, corredores que someten a sus cuerpos a pruebas extremas.

Alida Davis parecía predestinada a exigirse a sí misma en competencia. Su nombre significa la que viene de Elida (Élide, en griego antiguo), región del Peloponeso donde se encuentra Olimpia, cuna de los Juegos Olímpicos.

Con más de dos décadas como corredora de distancias largas (en competencias de más de 70 kilómetros), Ironman y ultratriatlón, la atleta mexicana habla con la autoridad que le da haber recorrido el camino, literalmente, paso a paso, primero con distancias cortas, desde que su jefe en el gimnasio donde trabajaba en recursos humanos, tras verla correr como ejercicio, la obligó a disputar una carrera de 10 kilómetros.

“En ese momento todo cambió y fue una regla de vida, porque ya no corría nada más porque sí, sino que tuve un objetivo bien claro: cruzar la meta”, recuerda.

“Ya no era correr lo que fuera. Conseguí asesoría especializada de un entrenador, y me tocaba lo que me tocaba, por ejemplo 10 repeticiones de 200 metros, cambió la alimentación, el sueño y el descanso. Fue el inicio, empecé con carreras de 5 kilómetros, las dominé; me fui a las de 10 kilómetros, las dominé; me fui a los 21 kilómetros, los dominé, y me seguí con maratones, los dominé, y ahora lo que me gusta son las ultradistancias”, cuenta.

Bajo el testigo de la estatua de Mahatma Gandhi situada en el parque que lleva su nombre, en las cercanías de Chapultepec, donde entrena ocasionalmente, Alida explica que la preparación es tan exigente como las competencias mismas.

Bajo el testigo de la estatua de Mahatma Gandhi situada en el parque que lleva su nombre, en las cercanías de Chapultepec, donde entrena ocasionalmente, Alida explica que la preparación es tan exigente como las competencias mismas.

“Lo principal es que no hay una preparación universal. La preparación debe ser personalizada y eso es lo que he aprendido a lo largo de la experiencia, por supuesto tantos años me hace conocer muy bien mi cuerpo, casi puedo decir que tengo tal frecuencia cardiaca y la veo y es la misma, porque aprendes a conocerte”, explica.

La también entrenadora certificada, detalla que la preparación se divide en tres momentos para la ultradistancia: entrenar la distancia que vas a hacer, no al tope, pero sí distancias largas; momentos de velocidad, con repeticiones para alcanzar la máxima potencia; y momentos de ritmo, que debes regular cada semana.

“La preparación depende mucho de la experiencia. Si es la primera vez necesitas más de un año o un año y medio; si estás familiarizado quizá un año; cuando ya estás en esto en una forma de vida me parece que seis meses pueden ser adecuados, intensos, pero seis meses bastan cuando ya llevas un cuerpo hecho para las carreras de ultradistancia”.

Más que sólo correr

En la alta exigencia, deben trabajarse también en la prevención de lesiones. No basta con correr para entrenar, es necesario un esfuerzo multidisciplinario que permita no sólo llegar a la meta, sino hacerlo en buenas condiciones.

“Para no lesionarte hay tres cosas: primero, la elasticidad y eso es una sugerencia de vida, el día que no podamos hacer elasticidad significa que ya no nos podemos mover, hay que trabajar la elasticidad todos los días. Dos, la fuerza, hay que hacer trabajo de fuerza, pilates, con aparatos, pero hay que fortalecer lo que va a hacer el soporte; y tercero, las descargas, hay que hacerse masajes sí o sí porque es parte importante para no lesionarte”, comparte.

Como en todo deportista, ya sea recreativo o de alto rendimiento, tan importante es la actividad como el descanso. También es fundamental cuidar la alimentación, tener un equilibrio que impulse al cuerpo a superar los retos.

Como en todo deportista, ya sea recreativo o de alto rendimiento, tan importante es la actividad como el descanso. También es fundamental cuidar la alimentación, tener un equilibrio que impulse al cuerpo a superar los retos.

“Por supuesto la alimentación tiene que cambiar, debe existir una combinación perfecta de carbohidratos, proteínas, cosas sanas que te protejan, que esté bien tu sistema inmune, porque esto te baja mucho las defensas. Se debe tener una alimentación especial, el líquido, la hidratación.

“Las carreras de alta exigencia por lo regular son en lugares cálidos, por lo que te deshidratas bastante y no es sólo tomar agua, se toman electrolitos, que es lo que hay que consumir, porque es lo que realmente te nutre y te llena”, explica, y agrega que la alimentación no sólo se cuida durante la preparación para una competencia, sino que debe volverse parte de la vida cotidiana.

“En mi caso siempre tengo que salir con carbohidratos. Antes de hacer ejercicio a mí me encanta una avena, medio plátano y hay gente que prefiere un sándwich o un chocolate. La hidratación la hago con electrolitos, siempre que regreso como proteína, hago un buen desayuno para poderlo hacer y me da mucha hambre todo el tiempo, hay que cuidar esta carga importante para que al día siguiente puedas reponerte”.

Contrario a otras disciplinas, en la ultramaratón se come incluso durante la competencia.

Contrario a otras disciplinas, en la ultramaratón se come incluso durante la competencia.

“Hay que estar comiendo cada 20 minutos, hay que tomar un trago y hay que comer un poco de proteína, incluso aunque no tengas hambre y no tengas sed, es como protección, porque si no lo tomaste te caes y ya no te levantas, es darle cada 20 minutos algo a tu cuerpo en pequeñas porciones”.

Por supuesto, insiste, el descanso es parte fundamental. “A veces nos cuesta trabajo descansar un día porque estás tan acostumbrado que se te olvida. pero es muy importante y otra parte es la rehabilitación física, con masajes o fisioterapia, porque el músculo se contrae y te quedas como robot, entonces se requiere descarga del cuerpo”.

Alida Davis, p ionera en México

A sus más de 50 años, Alida Davis se siente orgullosa del camino recorrido. Psicóloga de profesión, siempre tuvo interés por el deporte, a los 15 años se presentaba en gimnasios como instructora y, ante la falta de certificaciones en esa época, le permitían dar clases. Luego vino la maternidad y las complicaciones para compaginarla con la actividad deportiva. Pero a los 30 años empezó a correr y no ha parado, con incursiones incluso en otras disciplinas.

Alida Davis corrió en los primeros triatlones que se organizaron en México. Foto: Tomás Acosta Ordaz | Cuartoscuro

“Veía a los equipos de triatlón profesional que entrenaban en Cuernavaca, los veía nadar y dije ‘yo quiero hacer eso’, pero mis hijas estaban chiquitas y no podía; sin embargo, al paso del tiempo empezamos a trabajar en eso, me metí en los primeros equipos de triatlón que hubo en México y se organizaron los Ironman, íbamos en grupos y empecé con sprint olímpico, medio Iroman, luego Iroman completo y así cada año empezamos hacer un Iroman en diferentes partes del mundo.

“Desde entonces puedo decir que llevó más de 20 años en esto. Soy orgullosamente pionera como mujer porque estas distancias ni siquiera las conocían, empezaban en México y éramos pocas las mujeres que estábamos haciéndolo y una vez que hice todo esto, cada vez el cuerpo va dando más y la exigencia crece”.

La mentalidad, el desafío más grande

En distancias largas, el cansancio es el enemigo recurrente. Viene y va y presiona al corredor para que abandone. En esos momentos, el físico no es suficiente para salir adelante.

En distancias largas, el cansancio es el enemigo recurrente. Viene y va y presiona al corredor para que abandone. En esos momentos, el físico no es suficiente para salir adelante.

“Volteas y ves que hay muchos competidores atrás de ti y muchos adelante. Igual es la vida, uno tiene un lugar y su lugar es ése y hay muchos ejemplos que me animan a corres más. Por supuesto superas una prueba y tu cuerpo también va dando para más y no solo tu cuerpo, también tu mente y tu corazón, y haces un reto y otro reto y así vamos”.

La deportista mexicana, quien se desempeña también como coach y psicóloga, remarcó que en las competencias el fracaso no existe. Solo se tratan de experiencias fallidas, altibajos, pero en esta disciplina las frustraciones deben hacerse a un lado.

“Ser psicóloga me ha ayudado mucho, hablas de comportamiento y de la mente humana, por supuesto hay momentos de boicot, hay momentos de desesperación, de flojera y digo para qué, pero vuelvo a llegar al centro. Los fracasos no existen. Cuando llevas una carrera tan larga todos, hasta los más profesionales, han tenido aprendizajes o experiencias fallidas y claro que puede llegar a pasar y no lo veo como un fracaso. Lo veo como parte de la trayectoria, porque la vida también es así”.