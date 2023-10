Mexicanos prometen ir al gimnasio, pero sólo pocos lo logran

El olor a batidos cargados de proteínas se alcanza a percibir entre el prominente aroma a sudor. El calor humano hace sudar los vidrios mientras el gemido de dolor provocado por la intensidad de los ejercicios se repite infinitamente. El ambiente de un gimnasio es particular. No se parece a ningún otro y se intensifica cada enero, cuando la culpa por un fin de año de excesos y la ilusión por un cambio de rutina, saturan las inscripciones.

De acuerdo con encuestas, el 89 por ciento de los mexicanos se marcan como propósito de Año Nuevo el ponerse en forma. Sin embargo, solo el 39 por ciento de las personas logra cumplir dichos objetivos, debido a falta de voluntad e imprevistos. Según datos de IHRSA, The Global Health & Fitness Association, el 12 por ciento de las nuevas afiliaciones a gimnasios se producen en enero, pero la mayoría de los gimnasios pierden el 50 por ciento de sus nuevos socios en solo seis meses.

Deportes Rarámuri, los pies ligeros de la Sierra Tarahumara

“En mi experiencia, ya llevo 18 años sin dejar de hacer ejercicio de lunes a viernes. He visto que mucha gente se inscribe a finales de año, enero o febrero, cuando acaban todas las fiestas, se inscriben para bajar de peso. Pero, número uno, pagan el año y solamente van un mes. La gente piensa que van a bajar en cinco minutos y la realidad no es eso, cuando puedas ver resultados en tu cuerpo tiene que pasar más de un año, la gente se desespera, se desmotiva y deja de ir. Así no es, es disciplina y tiempo”, dice Rodrigo Alfaro, preparador físico y entrenador.

Cifras de CouponCabin dicen que el 8 por ciento de los socios masculinos y el 14 por ciento de las socias abandonan el gimnasio al cabo de un año, mientras que la retención de socios comienza desde el proceso de incorporación. El 87 por ciento de los socios que experimentan ese proceso positivamente, siguen activos después de seis meses.

➡️Conoce más de la historia de los ultramaratones en el Fin D

“Llevo cuatro años en la misma cadena de gimnasios y me siento muy a gusto ahí. Claro que al principio se requieren muchos sacrificios, pero ha valido la pena. Además, me gusta puedo ir a cualquier sucursal y no aburrirme o buscar alguna con menos gente”, comentó al respecto Fernanda Rodas, una usuaria de la cadena SmartFit. Así como esa, hay diversas cadenas de gimnasios y aplicaciones como Totalpass, que ofrecen distintas opciones para ejercitarse en múltiples puntos.





La gente piensa que van a bajar en cinco minutos y la realidad no es eso, cuando puedas ver resultados en tu cuerpo tiene que pasar más de un año

Rodrigo Alfaro, preparador físico y entrenador





Según un nuevo informe de la consultora Deloitte, el impacto total del mercado de la salud y el bienestar en todo el mundo ha alcanzado los 91 mil 220 millones de dólares. Las estimaciones indican una disminución de la cuota de mercado en la industria de 96 mil 700 millones de dólares a 81 mil 500 millones de dólares en 2023, lo que representa un descenso global de la industria del 15.7 por ciento. Sin embargo, sectores nicho, como la formación en línea y el equipamiento doméstico, experimentaron un crecimiento significativo.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, el 57.9 por ciento de la población de 18 años y más, declaró ser inactiva físicamente. Entre las razones principales por las que no se practica ejercicio físico, destacan la falta de tiempo, el cansancio por el trabajo y los problemas de salud.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“La gente piensa que es fácil y no lo es. Todo el tiempo estás adolorido, hay gente que no aguanta el estar adolorido todo el tiempo. Esos serían dos de los factores que veo. Otro factor que también es importante en este tema, que la gente lo agarra como moda. Si una amiga va a hacer ejercicio, otra también va. Pero la amiga tiene disciplina, sí le gusta, y la que lo agarra como moda, sin disciplina, solamente va un mes o mes y medio. Eso pasa también”, puntualizó Rodrigo Alfaro.