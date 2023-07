El objetivo era el oro: Laura Galván tras quedar en segundo lugar en la prueba de 5 mil metros

Laura Galván y la venezolana Joselyn Brea ofrecieron un gran espectáculo en los Juegos Centroamericanos dentro de la pista de tartán del estadio Mágico González. La mexicana y su rival llevaron el ritmo de la competencia, con un ritmo vertiginoso que pronto les permitió escaparse del resto del pelotón para enfrascarse en una batalla sin cuartel.

Con el graderío pendiente de su carrera, las dos competidoras llevaron su pelea hasta las últimas vueltas, en una carrera marcada por el clima húmedo y ligeras ráfagas de viento que por momentos complicaba el panorama de las atletas.

Te podría interesar: México brilla en tiro con arco: equipos varonil y femenil ganan el oro en los Centroamericanos

Aunque en un principio parecía que la Gacela de la Sauceda se llevaría la medalla de oro, un sprint final de la venezolana le permitió tomar la punta los últimos metros para llevarse la medalla de oro.

La decepción fue evidente en la competidora mexicana, quien aseguró que su intención era llevarse la medalla de oro. Al final, la mexicana terminó los cinco mil metros en un tiempo de 15:12.61, por los 15:10.60 que impuso Brea.

Deportes Tenemos la mente y el corazón para seguir luchando: Alejandra Ortega tras medalla de Oro

“Definitivamente no estoy contenta con la plata, el objetivo era el oro , pero así es el deporte, yo creo que este tipo de experiencias ayudan más que el ganar, te regresas a casa con motivación, y con todas las sensaciones que se tienen en particular cuando me quedo en segundo”, señaló la guanajuatense, al término de la competencia.

Para Laura Galván este primer paso será importante para mejorar

La corredora mexicana, lejos de la devoción que supuso quedarse con la plata, se mostró ilusionada por las posibilidades que tendrá en adelante, donde competirá en el Campeonato Mundial de Budapest.

“Creo que eso es algo bueno, estoy emocionada, se vienen eventos importantes y esto sigue, yo creo que esto apenas es un paso para continuar con la temporada. Estamos ahí, subiendo cada vez más, nos falta trabajar en la velocidad”, agregó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Laura Galván aún tendrá participación en estos Juegos Centroamericanos en la prueba de los 10 mil metros, donde buscará llevarse el oro.

Publicado originalmente en ESTO