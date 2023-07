José Luis Doctor cuelga medalla de oro a su entrenador en los Juegos Centroamericanos

Una vez finalizada la ceremonia de premiación, José Luis Doctor y el profesor Raul González protagonizaron uno de los momentos más emotivos en los Juegos Centroamericanos. El atleta bajó del podio y de inmediato fue con su entrenador para ponerle la medalla de oro que ganó en los 20km marcha.

“Yo se la doy porque no le puedo dar más al profe. Me gustaría darle todo. Él realmente me apoyó en muchos aspectos, económicamente y psicológicamente. Yo hace un año y medio vendía hamburguesas en las noches. El profe me llamó, me rescató y me dijo ‘mijo, usted tiene mucho que dar’, creí en su palabra, y acá estamos ganando una medalla”, dijo el marchista, en entrevista con ESTO.

Hace algunos meses, José Luis Doctor dio la marca para los Juegos Olímpicos de París 2024. El oro en San Salvador 2023 de alguna forma confirma que va por el camino correcto en busca de hacer historia.

“Es el sueño de todo atleta, empezar con una medalla en unos Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y cerrar con broche de oro en Juegos Olímpicos. Iniciamos bien el ciclo olímpico, y más que feliz, la verdad”, dijo.

En unos meses, Doctor competirá en el Campeonato Mundial de Budapest 2023, un buen parámetro para medirse con los mejores del mundo.

“Falta mucho trabajo aún, la misión mía y del profe es una medalla olímpica, esos son pequeños escalones que vamos subiendo. Vienen muchas competencias, hoy disfrutamos este triunfo pero mañana hay que seguir trabajando y entrenando muy duro porque se viene un año muy complicado y obviamente queremos ganar”, añadió.

La competencia en tierras salvadoreñas no fue sencilla, Doctor peleó palmo a palmo con el colombiano César Herrera. “Fue complicada, tanto por el circuito, el clima, mucha humedad, pero se logró. Yo siempre admiro a todos mis compañeros, porque sin ellos no alcanzaríamos ese 110 por ciento. Nos forzamos a siempre dar ese 110 unos a otros y yo estoy feliz de competir con ellos”.

