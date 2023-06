La medalla no es mía: tiradora cubana devuelve bronce que reglamento le retiró a mexicana

San Salvador.- La polémica y el juego limpio se hicieron presentes en una sola tarde en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023. Por una cuestión de reglamento, la mexicana Alejandra Cervantes se vio obligada a devolver la medalla de bronce que ganó en la prueba de 10 metros aire, en la disciplina de tiro deportivo, sin embargo, Laina Peréz le regresó la presea, en un acto de deportividad.

Según el reglamento de Centro Caribe Sports, un país no puede recibir tres medallas en una sola prueba, por lo que el bronce debe pasar al cuarto lugar. Con Andrea Ibarra y Alejandra Zavala en el 1-2, Cervantes perdió por un momento su medalla.

La competidora de Cuba, sin embargo, regresó el metal a la mexicana, incluso, de manera simbólica, se lo volvió a colocar.

“Es injusto que alguien que se lo gane, por ser del mismo país que las dos anteriores, no se lo pueda llevar. No sé en tiempos anteriores porque pasaba eso, pero la medalla no es mía, la medalla es de ella”, dijo la cubana, antes de ponerle la presea a la seleccionada mexicana, ante el aplauso de los que estaban presentes en la ceremonia.

Cervantes recibió la presea con gusto y al menos en lo que indica la aplicación oficial de los Juegos Centroamericanos, mantuvo su tercer lugar.

No es la primera vez en estos juegos que México gana el 1-2-3 en una prueba. Ese mismo domingo, en pentatlón moderno, Mayan Oliver, Mariana Arceo y Mayran Oliver conquistaron el podio.

Publicado originalmente en ESTO