En el mundo deportivo mexicano, las mujeres rompen barreras; así han logrado el éxito

Este fin de semana se escribió una nueva historia en el mundo deportivo con el debut de Andrea Martínez como pateadora del equipo de Pumas CU, quien se convirtió en la primera mujer en jugar en la ONEFA y marcar un punto extra en el encuentro ante Borregos Campus Estado de México: “Estoy muy feliz, ya tenía muchas ganas de poner en práctica todo lo que venía trabajando y sé que gracias a mis compañeros esto es una realidad”, dijo la jugadora de americano al finalizar el encuentro.

A sus 21 años, Martínez ya marcó un antes y después al dar muestra de que una mujer también puede ser parte del futbol americano, sin embargo, el camino no fue nada sencillo ya que en los filtros para hacerse de un lugar en el equipo estuvo con catorce mujeres más, pero su habilidad a la hora de patear el ovoide la llevó a cumplir un sueño más.

Otra de las mujeres que sin duda escribió su nombre en mayúsculas fue Vicky Tovar, quien hasta hoy es la única árbitra central que ha pitado en Primera División. Si bien es cierto, que en la actualidad cada vez son más las mujeres que se hacen de un lugar en el arbitraje mexicano, Tovar se convirtió en impulsora para muchas, ya que su historia es sinónimo de lucha.

Ella fue parte de la justa mundialista femenil de 1999 y gracias a lo hecho en Segunda División, así como en la Primera A capturó la atención de la Comisión de Arbitraje, pero su debut en el máximo circuito tardó más de lo pensado, ya que cuando todo estaba listo, recibió la noticia de que pasaría a cuarta árbitra y no central: “Ya me habían elegido para ese juego, pero Tigres no quiso que una mujer dirigiera a su equipo”, mencionó en su momento para ESPN.

En el 2004 logró lo que se veía lejano y cuatro años después se retiró por machismo, incluso aseguró que cada que iba a un torneo jamás tenía el apoyo de nadie, situación por la que prefirió alejarse de las canchas.

Y si se habla de machismo, Maribel Domínguez fue otra de las que vivió una situación así dentro del balompié, por eso hubo ocasiones en las que optó por jugar con hombres para poder cobrar por gol anotado y ayudar a su familia. Los fines de semana se iba a las ligas varoniles y le decían la ‘Chiruca’ para que no se dieran cuenta que era mujer, ya con el tiempo y su talento en los pies rompió barreras hasta llegar al Barcelona y ser parte de competencias internacionales con el Tricolor como el Mundial de 199, los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y dos Copa Oro.

‘La Pelé’ Vargas tuvo una lucha compleja en los 70's

Mucho antes, Alicia Vargas, mejor conocida como ‘La Pelé’ fue líder de la primera Selección Femenil durante la Copa de 1971, misma que no fue reconocida por la FIFA, aunque marcó un precedente dentro del futbol femenil y lo hecho la llevó a tener un lugar en el Salón de la Fama: “Lo que vivimos no fue nada sencillo, el ser pionera fue algo que nos costó muchísimo por el machismo y porque la mujer no tenía un lugar en este deporte, pero con todo y eso lo logramos”, mencionó al ingresar en dicho Salón en Pachuca.

Ahora la lista de mujeres que rompieron varios obstáculos para consagrarse dentro del deporte cada vez es mayor, donde Ana Guevara y Enriqueta Basilio también están dentro, aunque la realidad es que ahora hay otras que quieren seguir sus pasos.

