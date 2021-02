Despojan a Manny Pacquiao del título welter de la AMB

Manny Pacquiao, la leyenda filipina del boxeo, fue declarado "campeón en descanso" por la Asociación del Mundial (AMB) de boxeo, donde era poseedor del cinturón del peso welter, que va a manos del cubano Yordenis Ugás.

Pacquiao, de 42 años, no ha boxeado desde que ganó ese cinturón AMB del peso welter al estadounidense Keith Thurman en Las Vegas en julio de 2019.

"Gracias a la AMB por haberme elevado al rango de supercampeón y hacer lo que es mejor para el deporte. Manny Pacquiao es una leyenda y será siempre un campeón. Su intención era combatir con (Conor) McGregor y ahora con Ryan (Garcia), pero no puedes, detrás de tu historia, apropiarte de un campeonato", comentó el nuevo poseedor del cinturón AMB del peso welter, Yordenis Ugás, en Twitter.

Ugás, de 34 años, campeón del mundo aficionado del peso ligero en 2005, en Mianyang (China), y bronce en la misma categoría en los Juegos Olímpicos de Pekín-2008.

Tras haber anunciado querer disputar un combate contra la superestrella irlandesa de las artes marciales mixtas (MMA), Conor McGregor, Pacquiao parece dirigirse hacia un combate contra el valor ascendente de la categoría de los ligeros, el estadounidense Ryan Garcia, 21 victorias en otros tantos combates, entre ellos 18 por KO.

Este último anunció esta semana en las redes sociales un próximo combate contra 'Pac-Man', que lleva una carrera política en Filipinas, donde es senador, al mismo tiempo que continuó boxeando al más alto nivel.

"Es un honor subir al ring con Manny Pacquiao", escribió en Instagram Ryan Garcia, hablando de un "sueño hecho realidad" sin precisar en qué categoría de pesos el combate está previsto.

