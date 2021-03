¡Es oficia! Bad Bunny luchará en la WWE para enfrentar a The Miz

Uno de los grandes sueños de Bad Bunny se cumplirá pronto. El cantante puertorriqueño tendrá un combate mano a mano contra The Miz en Wrestlemania 37, evento en el que su rivalidad con el gladiador llegará a su final.

En la emisión semanal de Raw, el artista atacó por la espalda al ex Campeón de WWE, utilizó una guitarra para amedrentarlo, de esta forma devolvió la cortesía de hace algunas semanas.

➡️ COI suspende Preolímpico Mundial de Boxeo

Fue justamente hace varios días cuando las agresiones subieron de tono, siendo The Miz el primero en agredir a traición y con el instrumento musical.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BAD BUNNY (@badbunnyfanslatinos)

La enemistad entre el boricua y el luchador comenzó en Royal Rumble, cuando “San Benito” tuvo la oportunidad de cantar en vivo su éxito “Booker T”.

Tras un par de encuentros en backstage, The Miz decidió destrozar el set de DJ del cantante.

La molestia de Bad Bunny se notó de inmediato, salió a reclamarle a “The Awesome” e incluso se tiró una plancha desde la tercera cuerda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BAD BUNNY (@badbunnyfanslatinos)

La historia entre ellos siguió, Bad Bunny fue el principal artifice de la molestia del ex campeón mundial, incluso le dio una bofetada en vestidores y The Miz no pudo cobrar venganza debido a la amistad y protección que Damian Priest le ha brindado a su “paisano”.

En la vitrina de los inmortales, Bad Bunny estará mano a mano contra su enemigo, una contienda que muchos quieren ver y en la que esperan que el nacido en Puerto Rico pueda salir con el brazo en alto.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La lucha está pactada para la primera de las dos noches de Wrestlemania 37, será el 10 de abril cuando el encordado vibre en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida.

Ese día también estará en disputa el Campeonato Femenino de SmackDown, Sasha Banks defenderá su oro ante Bianca Belair, mientras que el combate estelar será la lucha por el Campeonato de WWE, Bobby Lashley buscará refrendar su reinado ante Drew McIntyre.

Thank you for watchi