¡La última pelea! Julio César Chávez se enfrentará contra Macho Camacho Jr.

Una de las grandes rivalidades en la historia del boxeo, escribirá un episodio más, en una pelea de exhibición que tendrá lugar el próximo 19 de junio en el estadio Jalisco.

La leyenda del boxeo mexicano: Julio César Chávez subira al ring y se medirá contra Macho Camacho Junior, hijo de su gran rival y amigo Macho Camacho.

Esta función, que lleva por nombre "Dinastía Chávez" fue anunciada por la leyenda del boxeo, el cual aseguró que sería su última pelea de exhibición de su carrera deseando hacerla por el cariño y el respeto que le tiene a la memoria del peleador puertorriqueño.

“Macho Camacho nunca se metió con mi familia, nunca me ofendió con palabras obscenas, como lo hizo Rosario, como lo hicieron los demás puertorriqueños con los que peleé. Abajo del ring, yo y Macho Camacho fuimos grandes amigos, le tengo apreció hasta el cielo. Muchas veces nos fuimos de parranda, no antes de lea pelea, después de la pelea. Convivimos mucho y le he tenido un gran aprecio”.

“Estamos aquí para hacer una gran pelea, un homenaje al padre mío, al boxeo, a toda Latinoamérica, nos hemos preparado, estoy preparado para el combate. Vamos para adelante y quiero ganar”, dijo por su parte Macho Jr.

La cartelera tendrá también la presencia de los dos hijos de Julio, Omar Chávez se enfrentará en esta función a Ramón “Inocente” Álvarez, mientras que Julio César Chávez Junior está en espera del rival que le designarán para este combate, el cual se realizará en el Monumental de la Calzada Independencia.

Cabe destacar que la función especial cuenta con el respaldo y organización del Code Jalisco, el cual desde 2015 ha impulsado el proyecto del box social, con el convencimiento del impacto que esto tiene en la sociedad tapatía.

