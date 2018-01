Por octava edición consecutiva, lo mejor del Consejo Mundial de Lucha Libre formará parte de la gira Fantasticamanía, que reúne a los gladiadores más sobresalientes del pancracio mexicano con los número uno de la empresa nipona New Japan Pro Wrestling.

Como cada año, las ciudades de Nagoya, Kyoto, Takamatsu, Osaka, Toyama y Tokio albergarán la gira con el talento más selecto de las empresas líderes de lucha libre a nivel mundial, que deleitan al público nipón, demostrando porqué practican la más alta calidad del pancracio.

Serán los días 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21 y 22 de enero cuando gladiadores de la talla de Atlantis, Último Guerrero, Místico, Volador Jr., Rush, Bárbaro Cavernario, Soberano Jr., entre otros estetas nacionales formen parte del contingente que representará a México y al CMLL en la aventura por tierras del lejano oriente, ante figuras consagradas como Jushin “Thunder” Liger, Tiger Mask IV, Tanahashi, Okada, Gedo, Rocky Romero, Bushi, Kawato, entre otras estrellas de la lucha nipona.

Por si fuera poco, habrá lucha por el Campeonato Mundial Semicompleto del CMLL entre Niebla Roja (campeón) y Gran Guerrero (retador); además, combate por el Campeonato Nacional Welter entre Soberano Jr. (campeón) y Sansón (retador); por el Campeonato Mundial Medio del CMLL. Ángel de Oro (campeón) ante Cuatrero (retador); por el Campeonato Mundial Histórico NWA de Peso Welter. Volador Jr. (campeón) vs. Bárbaro Cavernario (retador) y Final del Torneo Hermanos: Ganadores de (Místico y Dragon Lee vs. Sansón y Cuatrero) vs. Ganadores de (Niebla Roja y Ángel de Oro vs. Último Guerrero y Gran Guerrero)