Tres meses me la pasé de fiesta, comí de todo y bebí de más: Andy Ruiz

Andy Ruiz perdió el trono de los peso pesados al enfrentarse contra Anthony Joshua y la razón, confesó el mexicano, fue que se la pasó de fiesta.

De acuerdo a TMZ Sports, el boxeador se la pasó celebrando durante los tres meses de su preparación.

"Creo que me comí todo, por eso gané tanto paso. Me estaba divirtiendo demasiado, estaba celebrando demasiado. Sólo me dediqué a estar con mis amigos y simplemente celebrar, y beber unas 'coronas' más de las que debería".

Foto: AFP

Asimismo, el puglista reveló que su entrenamiento comenzó tarde y aceptó que la falta de preparación le pasó factura.

"Empezamos muy tarde. No quiero decir que los tres meses de fiesta y estar celebrando no me afectaron, porque es verdad que lo hicieron".

Sin embargo, Ruiz le dio todo el crédito de la victoria a su rival en el Diriyah Arena.

Foto: AFP

"Fue la noche de Joshua, no me preparé como debía, gané mucho peso, pero queremos hacer la tercera pelea. Prometo tomar la mejor forma de mi carrera. Quiero recuperar esos cinturones".

Cabe destacar, que el mexicano fue criticado desde el día del pesaje pues luego de los tres meses que pasaron, Ruiz subió siete kilos.