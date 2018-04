El conjunto del América y el Manchester United tendrán un partido amistoso, esto dentro de la gira que hará los “Red Devils” por el continente americano.





El anuncio se dio a conocer a través de la cuenta de twitter del club inglés.

👋 New surroundings for our first #MUTOUR game of 2018 against Club America...



📍 University of Phoenix Stadium, Arizona pic.twitter.com/up1VVuNyLb — Manchester United (@ManUtd) 2 de abril de 2018

El encuentro se llevará a cabo en Arizona, Estados Unidos, dentro del Phoenix Stadium, en los próximos días se dará a conocer más información.