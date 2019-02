Arranque de ensueño para Bruno Marioni con los Pumas

Los Pumas de la Universidad siguen con el ánimo hasta el tope tras la victoria ante las Águilas del América. Cortaron una racha de siete años sin vencer en CU a los millonetas de Coapa, en lo que fue una tarde de carnaval por el color que se vivió. Para Bruno Marioni, técnico de los universitarios, su debut como entrenador en la Liga MX, con el equipo de sus amores, no pudo ser mejor que la realidad que hoy viven tras imponerse en el clásico capitalino.

“No te imaginas lo que pueda pasar”, observó de entrada. “Tienes confianza, porque el plantel es de calidad. No pensaba tener tres triunfos (dos en Liga y uno en Copa MX) tan rápidamente. Fue una grata sorpresa. Absoluta responsabilidad de los jugadores; sin su disposición, hubiera sido imposible”, abundó el “Barullo”.

Vencer por fin al odiado rival impregnó de confianza y un ambiente positivo el campamento de los auriazules. Marioni reconoció que ahora es mucho más fácil trabajar, luego de la presión que liberaron por el triunfo ante los azulcremas. También aceptó que cada vez se acercarán más a la idea de juego que tiene en mente para que luzca el conjunto felino.

“Un resultado como el que tuvimos contra el América, claro que ayuda para que la idea de trabajo crezca más rápido", reconoció, satisfecho de la inercia que ha logrado establecer con los auriazules, al grado de sumar tres victorias y un empate, entre Liga y Copa. "Cambiar un equipo en tan poco tiempo es muy difícil; nosotros no lo vamos a hacer. Aún no llegamos al lugar que queremos con este plantel. No podemos exigirle que crezca rápidamente. Todo es un proceso y poco a poco se verán los resultados”, comentó Marioni, orgulloso de la revolución que ha implantado.

Otro de los aspectos positivos que tiene Bruno con los jugadores es el manejo del grupo. Llegó y se atrevió a modificar el esquema sin importar las jerarquías existentes. Para él, el elemento que esté en mejor forma es el que deberá jugar; el otro tendrá que entender que es por un bien común y priorizar al grupo antes que un beneficio personal.

“Las jerarquías existen en todos lados", reconoció. "No sé si la palabra justa es esa. Prefiero hablar de trayectorias. Sería muy injusto con cualquier jugador del plantel si no les doy la importancia por igual. Deben jugar los que lo merezcan. Si todos entendemos que tenemos un objetivo grupal, y que no hay que anteponer la individualidad antes que el grupo, las cosas van a funcionar bien”, reconoció el estratega, esperanzado en generar una alta competencia que ayude a proyectar al cuadro felino en ambas competencias, Copa y Liga.

El “Barullo” aprovechó la ocasión y manifestó cuáles fueron los cambios tácticos que realizó, iniciando por el once inicial. Ya con Bruno, Malcorra jugó en la posición que domina, Idekel vio sus primeros minutos en Primera División y a Kevin Escamilla lo rescató del olvido.