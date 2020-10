¡En busca de la Champions! Así se jugará la fase de grupos

El sorteo de la fase de grupos de la Champions League deparó que el Barcelona de Lionel Messi y la Juventus de Cristiano Ronaldo formen parte del mismo grupo, el G, mientras que el campeón Bayern Munich tendrá como principal rival en el A al Atlético de Madrid.

Entre los otros equipos españoles, el Real Madrid, campeón de LaLiga, tendrá un incómodo grupo B, con Shakhtar Donetsk, Inter de Milán y Borussia Mönchengladbach, mientras que el Sevilla, vencedor de la última Europa League, tendrá como gran adversario al Chelsea, en una llave E que completan Krasnodar y Rennes.

El azar deparó desde casi el inicio del sorteo el plato fuerte del duelo entre Juventus y Barcelona, o lo que es lo mismo, entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, dos jugadores que acumulan entre ellos once Balones de Oro, cinco para el portugués y seis para el argentino.

El club campeón de Italia y el subcampeón de España serán los grandes favoritos en una llave que luego se completó con dos formaciones que parecen sensiblemente inferiores, el Dinamo de Kiev ucraniano y el Ferencvaros húngaro.

El Bayern Munich, defensor del título, tendrá al Atlético de Luis Suárez como principal adversario por el liderato del grupo A, que se completa con el Salzburgo austríaco y el Lokomotiv Moscú ruso, que intentarán dar la sorpresa para optar a una de las dos primeras posiciones, que clasifican a los octavos de final.

El subcampeón de la pasada Champions, el París Saint-Germain, cayó en un grupo H más peligroso, con el Manchester United y el RB Leipzig (semifinalista europeo la pasada temporada) como rivales. El Estambul Basaksehir turco se presenta como la “Cenicienta” en esa llave.

Por su parte, el Liverpool, vencedor de la Champions en 2019, empezará su 'Operación Reconquista' en un grupo D en el que el Atalanta italiano se presenta como principal obstáculo, el Ajax Amsterdam como 'outsider' y el debutante Midtjylland de Dinamarca como gran incógnita.

Finalmente, el Manchester City, de Josep Guardiola, será favorito en el C, frente a Oporto, Olympiakos y Marsella, mientras que Zenit, Borussia Dortmund, Lazio y Brujas pelearán por las dos plazas en liza en el grupo F.