Chivas pide reprogramar su duelo ante Querétaro

Guadalajara.- Tal y como ya lo habían adelantado, el director técnico de Chivas aseguró que van a pedir oficialmente la reprogramación de su juego de Liga MX ante Querétaro, correspondiente a la fecha 11 del Clausura 2020, esto después de que les convocaron a seis jugadores al torneo Preolímpico, algo que merma al plantel del Rebaño Sagrado y se les atraviesa el juego de Liga ante Querétaro, por lo cual pedirán que sea cambiado de fecha, a pesar de que esto es antirreglamentario.

“Nos han quitado seis jugadores y estamos intentando colaborar con la selección, no queremos caer en no prestar jugadores, queremos una buena solución para todos, estamos claros que el reglamento dice que no se puede cambiar la fecha y eso nos haría ponernos en otro plan, algo que no queremos”, amagó Tena. “Si tenemos que jugar, lo haremos, no queremos caer en amenazas. Los jugadores ya están prestados, la federación lo tendrá que arreglar, lo sensato es buscar otra fecha que pueda ayudar a otros”.

A pesar de esto, Tena dejó en claro que a los jugadores ya los prestaron y tampoco los van a pedir de regreso, pues entiende que esto afectaría a la selección, pero llamó a que a ellos también los tomen en cuenta. “Los jugadores están prestados, no vamos a decir que siempre no. Si no se cambia la fecha tendremos que jugar sin esos seis, que están contentos de ir. Están felices, ilusionados y quieren ganarse un lugar a los Olímpicos en caso de clasificar. Queremos encontrar algo bueno para todos, sí queremos prestar a los jugadores, buscamos un cambio de fecha nada más, esperemos también que el Querétaro ceda”, añadió el entrenador campeón con México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. “No queremos negar a los jugadores, sino apoyar a la selección y a los jugadores, no sé qué se pueda hacer en caso de que se rechace nuestra petición”, respondió preocupado.

De igual manera dijo entender que Querétaro no quiera cambiar la fecha del partido, pero a pesar de que Chivas podría competir, Tena siente que le darían muchas ventajas al rival con seis elementos menos para ser elegibles. “Es normal que ellos quieran jugar en la fecha preestablecida, porque se pierde ritmo. Vamos a estar tres semanas sin un partido oficial y eso afecta, pero se trata de que todos cooperemos por el bien de la Selección Nacional”, propuso. “Puedes competir, pero quién quiere dar ventaja de tener seis elementos menos, de que podemos competir, pues sí, pero lo lógico es tener sentido común y flexibilidad de cambiar el partido de fecha”, resolvió el entrenador.