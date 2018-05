"Chucky" no le teme al reto de su primer Mundial

Sus grandes actuaciones en Holanda lo colocan como uno de los hombres a seguir en Rusia 2018, por lo que Hirving Lozano aseguró que en su paso por Europa ha madurado y espera llegar en su mejor forma al certamen mundialista.





“La verdad estoy muy feliz, disfrutando los momentos que se viven día a diá y del Mundial preferiría llegar al máximo, en mi mejor nivel”, comentó en conferencia de prensa. “He aprendido muchas cosas, futbolisticamente he madurado más, me siento fisicamente muy bien, en lo mental, en lo personal y ojalá sigamos en esa línea”.





Para el “Chucky”, los elogios han sido algo lindo en su carrera, por lo que quiere mantener el buen trabajo.





“Yo creo que son elogios muy bonitos hacia uno, son cosas muy bonitas que hablen de uno de esa manera, es algo especial y creo que es tomarlo de la mejor manera, tranquilo y enfocarse bien en lo que uno busca”, reflexionó.





Lozano dijo que no ha empezado a sentir presión por llegar al quinto partido, ya que será su primer Mundial y la experiencia es nueva.





“Para mi es nuevo, siempre que estas en la selección es una responsabilidad mayor, creo que tenemos equipo y los jugadores para hacer algo importante”, afirmó.

Acerca del tiempo de juego que Juan Carlos Osorio le pueda brindar por las rotaciones, aseguró que solamente el cafetalero toma las decisiones que le parecen más convenientes.





“La verdad que todo jugador quiere jugar, quiere tener minutos, pero la decisión la tomará el profe, si son 5 minutos o los 90, creo que él la tomará de la mejor manera”, expuso.





Con miras al juego ante Gales, declaro que Osorio ha estado analizando al rival, por lo que están a la espera de instrucciones.





“Creo que el profe ha analizado detalladamente, nos dirá a detalle como operan, siempre trabajamos pensando contra Alemania y ya nos dirá como juegan”, puntualizó.