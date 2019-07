Con garra y orgullo, Pumas Femenil quiere ser protagonista

La Liga Femenil MX creció a pasos agigantados y Pumas no se quedó atrás. Si bien es cierto que tuvieron bajas significativas, como lo son Lucía Rodríguez, Ricla Rajunov y Ana López, también es válido mencionar que ficharon con inteligencia, rumbo al Apertura 2019. Aunque suene raro, en el certamen de mujeres ya hay préstamos y compras de derechos federativos, algo que se antojaba lejano hasta hace no mucho. A la Cantera arribaron dos talentos directo de la Sultana del Norte. Jaquelín García y Gabriela Álvarez serán las encargadas de suplir los huecos que dejaron las ahora ex jugadoras universitarias.

“Me gustaría que la afición, más que nunca, apoye. Va a estar muy intensa la temporada. Sentirte en casa y cobijada, es una gran motivación. Me daría gusto que se llene La Cantera”, cuenta Gabriela, con evidente emoción en sus palabras.

“Es un equipo de mucha garra, unión y mucha entrega. Mi periodo aquí ha sido muy corto, pero me di cuenta que es más que un equipo. Las jugadoras siempre están para apoyarte en cualquier momento, por lo que hace sólido al grupo”, mencionó Jaquelín, en la charla exclusiva que sostuvo con el Diario de los Deportistas.

Hoy, ambas se unen a Hilary García, de Rayadas, Dirce Delgado, de las Diablas Rojas del Toluca, Liliana Rodríguez, de Tigres y a Mariela Jiménez y Rebeca Zavaleta, de Cruz Azul. Las cinco jugadoras serán los nuevos rostros dentro de Pumas Femenil y tendrán que arropar a tres elementos que suben de las fuerzas básicas al primer equipo: Grecia Pineda, Laura Herrera y Natalia Macías.

Serán comandadas por Ileana Dávila, una de las pocas estrategas que se mantienen en su puesto desde la Copa MX que se disputó previo al inicio de todo. Su tope se mantiene en los cuartos de final, que ya lograron alcanzar dos veces, aunque en ambas se despidieron de forma abultada con marcadores en contra. Hoy, pese a la diferencia marcada en cuanto a plantillas, apuntan a ser un equipo más que protagonista. Obligadas a clasificar, hoy debutan ante Xolos en las instalaciones de la Cantera, en la jornada uno.

Deneva Cagigas, capitana y favorita dentro del sector más fiel a esta rama de Pumas, se mantendrá con el gafete debido a su edad y su larga trayectoria, ya que, al igual que su directora técnica, está en el conjunto felino desde el día uno. Otra de las que tendrá ahora mayor responsabilidad es Dian Gómez. “Palito” pasó de jugar como extremo a desenvolverse como lateral. Hireri Velázquez, Dania Padilla y Patricia Jardón, quienes también fueron pioneras del equipo femenil, ahora tendrán un rol más protagonistas y serán sus espaldas sobre las que recaiga mayor responsabilidad en el equipo.

El balón rodará en la Cantera. Una nueva página en la historia del representativo femenil de Pumas está por escribirse. La Liga Femenil no deja de crecer, y Pumas no quiere quedarse atrás. Buscará protagonismo desde el día uno. Con la bandera de la garra y el orgullo azul y oro por delante, las felinas iniciarán el Apertura 2019.

Una nueva etapa en las carreras de ambas jugadoras, que si bien han tenido contacto con el cuadro felino, sólo por pertenecer a la Liga, deben meterse de lleno en la filosofía y estilo de juego de esta escuadra, que ya merece dar el do de pecho en el torneo de Apertura que habrán de iniciar este sábado frente a Xolas de Tijuana