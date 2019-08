¡Con los días contados! Ricardo La Volpe tras malos resultados con el Toluca

Toluca.- La presión comienza a hacer estragos en Ricardo Antonio La Volpe, quien ayer jueves simplemente abandonó la conferencia de prensa en la que explicaba la actualidad de su equipo, la falta de resultados y de cómo se puede recomponer el camino en la casa del Monterrey. Genio y figura, el argentino mostró su enfado ante los cuestionamientos por el arranque del Toluca en el torneo Apertura. Sus respuestas fueron sacando a flote el carácter del estratega que en determinado momento no se sintió a gusto y se despidió de la sala de conferencias en Metepec.

Ricardo había manifestado que no prepara a su equipo de acuerdo al rival que vaya a enfrentar, y a su estilo reiteró que parecer que no se termina de entender su trabajo con los Diablos. “(Sus jugadores) se preparan para enfrentar un esquema. No me interesa la camiseta de qué color sea para que el jugador no tenga una presión extra. Trabajamos para competir contra un equipo que tiene una forma de jugar, una idea futbolística, un parado y sobre eso trabajamos”, dijo La Volpe, tras el entrenamiento de su equipo.

Futbol América apagó el infierno, vence 1-0 al Toluca

Abundó que “hay jugadores importantes, pero no le mando ese mensaje a mis jugadores. Tienen que saber en qué posición juega su rival, qué hace, tener conocimiento de a quién se van a enfrentar. A veces es difícil hacerle entender eso a los jugadores y no saben cuál es su perfil, qué jugadas hace y para eso está el técnico, para explicarles a qué se van a enfrentar, qué movimientos puede hacer el rival”.

Del momento que vive en su segunda etapa al frente de los mexiquenses, La Volpe no entró en complicaciones y argumentó que no hay explicaciones para las malas rachas y que lo más lógico es que siempre se señale al entrenador.

En este sentido, defendió su proyecto y recordó que ha estado en otros equipos donde ha dejado su sello y éste ha sido exitoso. “Siempre fui atrevido. En mis equipos siempre busqué salir jugando y con protagonismo, yo creo que por eso llegué a dirigir una Selección. Me llamaron por cómo jugaron mis equipos, en aquel Atlante, en Atlas, cuando vine a Toluca. Escucho a ustedes (los medios) que hablan del América, Tigres, Rayados y Cruz Azul que ya salieron campeones. Veremos, porque muchas veces se han equivocado; no porque tengas la mejor plantilla logras el mejor funcionamiento”, señaló.

Antes de abandonar la conferencia, Ricardo fue tajante y dijo que a este Toluca “no hace falta un Cardozo. El funcionamiento algunas veces cuesta más. No es tan predecible el futbol, leer el partido no es fácil. Estoy encima de (Felipe) Pardo, de (Alexis) Canelo, más que de Gigliotti, porque es otra posición", puntualizó y se fue.