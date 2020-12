Corona revela que dio positivo en prueba de Covid-19

Jesús Corona reveló la razón por la cual no estuvo presente en Ciudad Universitaria, además de la ya conocida lesión en la rodilla.

El portero de Cruz Azul expresó a través de redes sociales que su ausencia se debió a que dio positivo a Covid-19, en las últimas pruebas que se realizó la institución cementera previo al partido de las semifinales de vuelta del Guard1anes 2020.

“Esta es una situación muy difícil y triste para todos los aficionados y parte del club pero quiero informarlos de mi situación por la cual no pude apoyar el día de hoy al equipo. Traigo una lesión en la rodilla que no me tiene al 100%, además que el día de hoy nos entregaron los resultados de COVID y lamentablemente di positivo, lo cual me quitó todas las posibilidades de poder estar en este partido, estoy totalmente con ustedes equipo”, escribió el capitán celeste en su Instagram personal.

Cabe mencionar que ni Liga MX, ni Cruz Azul se expresaron al respecto sobre un nuevo caso de coronavirus en el futbol mexicano, por lo que tuvo que ser expresado por el propio futbolista.