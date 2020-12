El fin de una era: Jesús Martínez deja presidencia de Club Pachuca

Se terminó una era en el Pachuca y en el futbol mexicano. Luego de 25 años al frente de los Tuzos, Jesús Martínez decidió dar un paso al costado de la presidencia del equipo, aunque seguirá presidiendo el Grupo Pachuca y todo lo que el mismo comprende, aseguró en una conferencia de prensa en la que además se nombró a su hermano Armando Martínez como el nuevo mandamás de los hidalguenses.

“Como presidente y aficionado tuzo, que a lo largo de estos años ha sufrido, reído y saltado con la afición, me dirijo a ustedes. Hace 25 años, con mucha ilusión entré a una cancha de futbol con mi familia, colaboradores y un inigualable grupo de jugadores, con un balón en el brazo y la camiseta blanquiazul en el pecho decidí caminar por ese campo todos los días de mi vida. Mi posición en la cancha era la del encargado de compartir, cuidar y proteger los sueños”, comenzó su discurso de despedida Jesús Martínez.

“Esta es una de las decisiones más importantes de mi vida, no significa dar un paso al costado, sino dar un paso al frente con ellos. Seguiré transformado día y noche esa energía que caracteriza a nuestra gente en proyectos que invertirán en México, sobre todo, seguir soñando. Al dejar la presidencia del equipo, dejo un pedazo de mi corazón, amo a mi institución, voy a sentir esa responsabilidad desde la presidencia del Grupo Pachuca”, agregó visiblemente emocionado.

📝 | Comunicado de prensa - Nueva directiva del Club Pachuca. #TeJuroQueTeAmo💙 pic.twitter.com/4ldkUBpGaE — Club Pachuca (@Tuzos) December 3, 2020

Martínez confesó que algunos de sus familiares y trabajadores cercanos ya sabían de la decisión, sin embargo, a su hermano le mencionó el cambio en el cargo un día en carretera, situación que llenó de sorpresa a Armando Martínez.

“Sabía Andrés (Fassi), mis hijos, mi esposa, amigos muy íntimos, pero ellos no sabían, ni Armando (Martínez) ni Martín (Peláez), en plena carretera le dije que tomé la decisión, que ya la veníamos pensando desde hace algunos meses, la verdad no sé si se sorprendieron, yo pienso que sí, les dije que era muy merecido por lo que me han apoyado y por su capacidad, yo no tomo decisiones porque me caen bien o los quiero mucho, lo han demostrado”, relató.

Martínez Patiño pidió que no se le cargue la mano a su hermano en cuanto a responsabilidades, los títulos que el Pachuca levantó los ganaron todos en equipo y no fue el propio Jesús quien los ganó.

“No ganó los títulos Jesús Martínez, ganaron los jugadores, ellos y los colaboradores lo hicieron, también mi hermano con Martín, Marco y Andrés, ganó los títulos, no me gustaría que tuviera esa carga porque no la siento así, hemos estado juntos para los campeonatos”, expresó.

Foto: Mexsport

Sobre la dificultad para dejar el cargo, Jesús Martínez expresó que fue difícil y fácil a la vez: doloroso terminar una carrera de toda la vida, pero sencillo dejar su equipo con gente en la que confía.

“Fue muy difícil y fácil. Llevo 25 años jode y jode a todo mundo desde la mañana, como, bebo, duermo futbol. Fue difícil, pero la decisión fue fácil porque está en las mejores manos que podía estar esta institución”, sentenció.

Se mantendrá la filosofía

La modificación en el organigrama del Pachuca será menor. De acuerdo con el nuevo presidente del club, Armando Martínez, buscarán mantener la filosofía que los ha llevado a ser uno de los equipos importantes del futbol mexicano no solamente en lo deportivo, sino también en otros pilares como la educación, social, cultural y comercial, expresó durante su presentación.

Futbol Pintan para campeones: Antuna

“La filosofía va a ser la misma. Llevamos 25 años juntos todos, la filosofía la implementaron bien Jesús y Andrés, están claros los pilares que soportan este proyecto: el pilar deportivo es el que más aparece en los medios de televisión, esta institución es diferente, nos guiamos por cinco pilares, es importante el deportivo, pero el social es el más importante y el que más abarca, cada año estamos llevándonos buenos premios por la labor que hacemos con la gente que está en nuestro querido estado”, externó el dirigente.

“La otra situación son los pilares comerciales, tenemos una relación excelente con nuestros patrocinadores, el pilar educativo, hay universidades de todo el mundo queriendo hacer intercambios con nosotros; el pilar cultural, también se cumple muy bien con eso, no ha sido fácil este año, pero el futbol ha hecho una gran labor para hacer mejor esta pandemia”, añadió.

El presidente del Pachuca dejó claro que se mantendrá a Paulo Pezzolano al frente del equipo, el estratega uruguayo tiene contrato por los próximos tres años, por lo que de momento no hay que preocuparse por el tema del banquillo.

“Los objetivos siguen siendo los mismos, no cambian para nada, Paulo tiene contrato de 3 años, estamos contentos con Paulo, el equipo ha ido de menos a más, es un apasionado del futbol, metódico, todo el tiempo pensando en futbol, ha conformado un equipo muy competitivo. Faltó la cerecita del pastel porque el equipo jugó bien, pero no la pudimos meter, es difícil este año que estamos viviendo, las finanzas se han visto deterioradas bastante, tratamos de esforzarnos al máximo y de mantener un equipo muy competitivo, llegaron ya dos refuerzos que se presentaron, vamos para adelante, el objetivo siempre es clasificar a la liguilla, siempre peleamos por ser campeón, es el sueño que tenemos todos”, expresó.

Sobre el momento en el que Jesús Martínez le entregó el poder, relató que fue una grata sorpresa que lo llenó de emoción.

“A mí sí me sorprendió, tengo que felicitar a todos porque lo guardaron (el secreto) muy bien. Sí me sorprendió mucho, tenía que seguir concentrado en manejar (cuando me dijo), pero sentí mucha emoción, tenía unos meses sabáticos, le bajé al ritmo de trabajo desde que vendimos Mineros, fue una gran emoción y un gran sentimiento, llevo toda la vida con mi brother, he sido socio de él en todos los negocios que tenemos”, cerró.

