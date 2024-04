Cruz Azul rescata el empate con Atlas pero deja en suspenso el boleto a Liguilla

Cruz Azul no cumplió con la tarea de ganar en casa ante Atlas y ahora está a expensas de otros resultados para saber si cerrarán su llave de Liguilla en casa o como visitante, luego del empate a dos goles entre ambos conjuntos.

Al fiel estilo de Cruz Azul. El equipo cementero dejó en suspenso su boleto directo a Liguilla al no haber vencido a uno de los peores equipos del torneo como Atlas. La Máquina pudo pitar en casa, tuvo oportunidades para hacerlo, pero una vez más la falta de contundencia y el portero rojinegro impidieron que la fiesta comenzara de manera anticipada en La Noria con todo y liderato. 2-2 final.

Cruz Azul sabía todo lo que se jugaba en casa y de inmediato inició con la propuesta vistosa. Todo parecía idóneo ante un equipo eliminado de toda posibilidad de fase final, pero muy pronto cambiaron los papeles.

Los Rojinegros se adelantaron, hasta sin querer. Jhon Murillo metió el botón de velocidad, se quitó de encima a la zaga celeste y fue derribado por Kevin Mier. El portero se excedió y el árbitro no dudó en marcar penalti, mismo que Eduardo Aguirre hizo efectivo.

La Colonia Nochebuena quedó silenciada. Como un balde de agua fría, no precisamente por la lluvia, fue como cayó en el ánimo cementero. A La Máquina le costó trabajo generar alguna opción. Antuna no estuvo fino y el Cuate no fue nada claro.

Atlas jugó su mejor partido de la temporada

Los de la Perla Tapatía encontraron el segundo. Un despeje de Vargas fue recibido por Fulgencio. El jugador tapatío aprovechó el inoportuno resbalón de Lira y cedió a García quien disparó a la posición de Márquez, y este sólo disparó por arriba para el segundo. La respuesta fue inmediata de los de casa con tiro de esquina. Faravelli remató, Vargas salvó con el pie, pero el rebote lo cazó Rivero, quien de palomita acortó la distancia.

EL GOL DE NACHO. 🔥 pic.twitter.com/eQuYtoPanj — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 22, 2024

Cruz Azul mostró su juego ofensivo, pero se vio acelerado. Su dominio agobiante no se vio reflejado. El Brujo falló un par de veces; Sepúlveda reventó el poste y Rotondi cruzó otra. Ninguno pudo. Aunque si se habla de justicia tuvo que llegar de la forma menos pensada. Camilo Cándido mandó un balón por arriba, lo que parecía un posible centro terminó en las redes rojinegras.

Todo se volvió una locura, la afición apoyó como nunca, las opciones fueron múltiples, pero la remontada no llegó. Cruz Azul sólo pudo rescatar el empate ante uno de los peores equipos del torneo y el boleto directo se decidirá en la ultima jornada en el Infierno.

