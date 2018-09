[Exclusiva] Quiero ser campeón: Maradona, hoy debuta con Dorados

Dieguito, muchas gracias porque al ESTO siempre nos has dado el honor de seguir tu carrera.

“Muchas gracias, muchas gracias”, nos respondió Diego Armando Maradona, técnico de los Dorados y uno de los tres mejores jugadores del mundo en la historia del futbol. Feliz, con una enorme sonrisa y gotas de sudor por la humedad en la ciudad norteña, el famoso “Pelusa” recibe así a su diario, su mejor amigo.

Maradona pareciera que está predestinado a que su vida sea ligada a nuestro país, a este gran México que le ha acogido en uno de los momentos más gloriosos de su vida y de su profesión. Ganó la Copa del Mundo en México 1986. Ahora dirige al Gran Pez y quiere volver a ser campeón.



Diego tiene buenos recuerdos en tierras mexicanas. “Los mejores recuerdos, en la Copa del Mundo, la concentración del grupo, sin duda no hubo equipo mejor en la cancha. Éramos veintitrés leones, que la verdad nos jugamos todo en cada entrenamiento y eso hizo que nos fuéramos a jugar con los ingleses, con los belgas y al final lograr el campeonato”, compartió en exclusiva con el Diario de los Deportistas.



El astro argentino reconoce que México le hace parte de su vida diaria y ahora que tiene la oportunidad de dirigir de nuevo a un club, lo disfruta mucho.

-¿Tu destino es México?



“Ojalá, siempre me atrae. Vos sabés que la FIFA por un momento me tuvo como seco ahí, pero bueno, ahora estoy acá y lo estoy disfrutando mucho, estoy contento”, declaró con una gran sonrisa.

Hemos sido testigos de cómo dirige en la cancha, cómo habla y motiva a sus jugadores, le pone pasión, entrega y al final se relaja sentado en el césped del estadio Banorte, pese a que el debut está a la vuelta de la esquina.



“Yo soy así y quiero que mis jugadores salgan a matarse en la cancha, que salgan aplaudidos de la cancha, eso es lo que más me importa. Yo ya tuve mi lugar en la historia y ahora quiero que lo tengan mis jugadores”, compartió un Mardona entusiasmado con su debut.

Septiembre, mes patrio con Diego enfrente, le comentamos qué significa el 15 de este mes, día que no es indiferente para el gran ex futbolista zurdo, ya que lo tiene tan presente que hasta se dio un tiempo para compartir un mensaje a todos los mexicanos: “Día patrio, que por supuesto disfruten de esta fiesta patria y yo también que ahora me agarra en México.

¡Viva México!”, expresó, y agregó: “Yo lo puse en mi Instagram. Viva México porque México me ha dado mucho”, indicó.

Para finalizar, Maradona nos recordó que con el sombrero que le regalamos ya tiene dos en su colección; el otro es el que se llevó cuando puso el mundo a sus pies, aquella tarde en el estadio Azteca, cuando fue campeón del mundo y le demostró a todos que no era simplemente un jugador de futbol, sino un "D10S".