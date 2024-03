Fallece Larry Lloyd, leyenda del Nottingham Forest

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- Larry Lloyd, internacional inglés en cuatro ocasiones y que cuenta con un notable palmarés cuando militaba en el Liverpool y el Nottingham Forest, así como exjugador de Bristol, Coventry y Wigan, ha fallecido este jueves a los 75 años.

La Asociación Inglesa de fútbol anuncia el fallecimiento de Lloyd, internacional en cuatro oportunidades entre 1971 y 1980 y envía su pésame a familia y amigos.

El exfutbolista de Bristol, que llegó al Liverpool en 1969 procedente del equipo de su ciudad natal, logró con los 'reds' los títulos de liga y de la Copa de la UEFA en la campaña 1972/73, en 1974 fichó por el Coventry City, en el que estuvo hasta 1976, cuando llegó al Nottingham en la segunda división.

Logró ascender a la máxima categoría formó parte del gran Nottingham que consiguió dos Copas de Europa (1979 y 1980), una Liga, dos Copas de la Liga, una Supercopa inglesa y otra europea.