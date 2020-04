Fallece madre de Pep Guardiola víctima de Covid-19

Triste noticia la que se dio a conocer esta mañana, la madre de Pep Guardiola falleció a los 82 años de edad víctima del Covid-19. El cuadro del Manchester City dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

«La familia del Manchester City lamentamos tener que comunicar el fallecimiento de doña Dolors Sala Carrió, madre de Pep Guardiola, a la edad de 82 años, a causa del coronavirus», informó el City en un mensaje en sus redes sociales.

«Todos los que formamos parte del Club queremos manifestar nuestro más sentido pésame a la familia Guardiola en un momento tan doloroso», añadió el club inglés.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old . — Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

Pep Guardiola, de 49 años, había donado el mes pasado un millón de euros para la compra de material sanitario para la lucha contra el coronavirus en España.

La pasada semana, el seleccionador español de fútbol Sub-19, Santi Denia, también había hablado del terrible momento que está pasando tras perder a su padre por el coronavirus.

«Este virus se ha llevado a mi padre y se está llevando a muchas personas. Todos los ciudadanos estamos sufriendo con este tema», había afirmado Santi Denia a la radio Cadena Ser.

España, que anunció este lunes por cuarto día consecutivo un recorte en el número de muertes por el coronavirus, es el segundo país más afectado del mundo en número de muertos por el COVID-19 por detrás de Italia, con 13 mil 55 fallecidos.

El número de infectados ascendió a 135 mil 32 personas, mientras que más de 40 mil personas se han curado.

