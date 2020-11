¡Confirmado! Chivas abrirá su estadio para Clásico contra América

A pesar de la pandemia del Covid-19 y el aumento de hospitalizaciones en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro hizo oficial lo que ya se manejaba, el estadio de las Chivas abrirá sus puertas a la afición para el juego de este miércoles del Clásico Nacional, por lo que regresan los aficionados a las tribunas para el duelo de Liguilla entre el Rebaño y las Águilas del América.

Después de una reunión en la mesa de salud, se optó por abrir el inmueble futbolero a un 15% de su capacidad, por lo que será la primera vez que el Rebaño tiene afición desde el pasado 1 de marzo y se pondrá en marcha un protocolo de salud estricto y que se explicará al cien por ciento y a detalle en el transcurso del martes.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Vamos a hacer un programa piloto para evaluar los protocolos y la operación en el caso de los estadios de Chivas y Charros. Son estas dos actividades, será una actividad piloto para estadios abiertos, por ahora el basquetbol que es cerrado no podrán tener este programa. Vamos a evaluar los protocolos que aunque están aprobados, se habían planteado al 35% de apertura, que es lo que les permite la viabilidad económica. La mesa tomó la decisión de hacer un programa piloto reduciendo al 15%, con medidas estrictas, vamos a hacer un ejercicio de muestreo y capacidad para hacer el seguimiento y saber quiénes fueron al estadio y dónde se sentaron”, explicó Enrique Alfaro.

🇲🇨 ¡HORARIO CONFIRMADO! 🇲🇨



El miércoles tenemos #LiguillaXCHIVASTV en la transmisión más Rojiblanca del país 🔥😎



⏰ 9:06 PM

🏟 @EstadioAkron

🖥 @Chivastvmx#VolverteAVer pic.twitter.com/2iwQ57H1ES — CHIVAS (@Chivas) November 23, 2020

“Este modelo permite que vayan al estadio poco más de seis mil personas. Nuestra ciudad necesita buenas noticias, sonreír, recuperar la esperanza. Lo que queremos es entender cómo se van a ir adaptando las cosas a futuro. Es una decisión que nos permitirá sacar conclusiones y esperemos que la gente se comporte a la altura”, complementó sobre esta medida que llega justo después de la activación del botón de emergencia, el cual, dijo, es un paso importante gracias a las condiciones que han mejorado.

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, informó que este martes se hará un recorrido de supervisión al estadio Akron junto a la gente de Chivas para ultimar detalles del protocolo de salud que se va a implementar en el juego del miércoles.

LAS MEDIDAS QUE TOMARÁ CHIVAS

-No habrá taquilla abierta

-Venta de boletos preferencial para abonados

-No habrá acceso a menores de 12 años

-Uso de cubrebocas obligatorio

-No habrá acceso a grupos de animación de ninguno de los dos clubes.

-Venta de alimentos y bebidas directamente a los asientos de los aficionados.

-Se tendrá el registro de cada aficionado para dar un seguimiento a su estado de salud.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer