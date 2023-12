Guillermo Martínez dejó al Puebla y se convirtió en el nuevo delantero de los Pumas

El delantero que tanto buscó Pumas por fin llegó. Guillermo Martínez es oficialmente jugador de los universitarios y se convierte en el segundo refuerzo anunciado rumbo al Clausura 2024.

El apodado como “Memomandante” por los seguidores de Puebla, su ex equipo, se presentó en las instalaciones de la Cantera al sur de la Ciudad de México después del mediodía. Allí fue recibido por las autoridades de Pumas como el vicepresidente Miguel Mejía Barón, además del presidente Luis Raúl Gonzalez Pérez.

Después de firmar su contrato que ahora lo vincula con los auriazules por los próximos tres años, Martínez tuvo un recorrido por el lugar de entrenamiento universitario. Tras una sesión de fotos, entrenó por primera vez con el equipo completo bajo las órdenes de Gustavo Lema en la sesión vespertina.

PUMAS TENDRÁ NUEVA DELANTERA

Pese a que pecó de contundencia en los últimos dos torneos, la baja de Juan Ignacio Dinenno, quien ya no entrenó en la Cantera desde el jueves, es significativa tanto en la cancha como en lo emocional.

El “Comandante” no estuvo cómodo durante la corta era de Antonio Mohamed en la banquillo de Pumas. Se vio relegado a ser suplente por la preferencia con Gabriel Fernández. Pese a que el “Toro” ya se fue a Cruz Azul, Dinenno optó por no quedarse en el equipo capitalino y aceptar una oferta del Cruzeiro de Brasil, donde se encontrará con Nicolás Larcamón. Ex entrenador de Puebla y León.

Con la salida de los dos arietes más importantes, la idea de Gustavo Lema ahora es que tanto Guillermo Martínez como Piero Quispe sean los encargados de la delantera. En un ataque donde César Huerta será el mayor exponente junto con Eduardo Salvio en los costados.

En la media cancha se espera José Luis Caicedo sea el dominante después de perderse la recta final del Apertura 2023 por una lesión. Sería acompañado por Ulises Rivas quien alternaría con Rodrigo López y Santiago Trigos.

Lisandro Magallán y Nathan Silva cumplieron con las expectativas en el anterior torneo, y por eso continuarán con la titularidad en la central. Mientras que en los laterales la primera opción sería Adrián Aldrete por la izquierda. Por el costado derecho la duda se mantiene entre Pablo Bennevendo, Jesús Rivas y Alfonso Monroy.

En la portería Julio González, quien recientemente renovó por tres años más, es inamovible y por lo tanto Gil Alcalá se mantendrá a la espera de una oportunidad.

¡Nuevo delantero auriazul! 🔥



Guillermo Martínez se suma al ataque de nuestro equipo en busca de muchos goles. ⚽️

¡Bienvenido, Memo, a sumar garra y pasión a los Pumas! 🙌#DePumasSoy #DeCanteraSomos pic.twitter.com/A0RPpPOnIZ — PUMAS (@PumasMX) December 29, 2023

