Héctor Moreno comprometido con la Selección Nacional tras su llamado con Martino

San Sebastián.- Volver al Tricolor revitalizó los objetivos de Héctor Moreno, el central mexicano de la Real Sociedad tomó de la mejor forma su llamado y ya piensa en ser parte del elenco que esté en el Mundial de Qatar 2022.

“Estoy muy contento por la convocatoria, me veo con cuerda, me encantaría poder llegar al próximo Mundial, sé que queda mucho, pero quiero estar”, dijo Héctor.

Moreno irradió felicidad, su ausencia en el Tricolor se prolongó más de medio año: “Estoy ilusionado, como si fuera la primera vez. Fue fantástico poder jugar el Mundial y ahora puedo volver”, dijo.

El canterano de Pumas negó haya rechazado al equipo verde en anteriores convocatorias: “Trabajo para luchar por un puesto en la Selección, cuando me preguntaban si me había retirado o si ya no quería ir más, siempre decía que no”, confesó.

Héctor jamás rechazaría al Tricolor: “He luchado tanto para representar a mi país, yo creo que nunca le cerraría las puertas de la Selección”, destacó.

Varios jóvenes fueron llamados por el “Tata” para sus primeros juegos como técnico del Tricolor y ya se ve el irremediable cambio generacional. Moreno lo sabe: “Sé que se experimentará con gente joven, muchos han aprovechado su oportunidad”.