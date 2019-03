Martino llama a los mejores artilleros para su debut

Que la Roja y la Albirroja estén alertas. “Tata” Martino reveló su primera lista oficial y dejó ver que lo que desea es no defraudar en su debut como técnico del Tricolor.

Gerardo realizó una lista poderosa, sobre todo en la ofensiva. El técnico argentino no lo pensó y llamó a tres atacantes que se encuentran encendidos en Europa. Raúl Jiménez, actual ídolo y motor del Wolverhampton lidera la convocatoria, a él se unen el muñeco diabólico del PSV, Hirving Lozano y el desquiciante Jesús Manuel Corona. El “Tecatito” recuperó su mejor versión con el Porto y tiene su llamado en el combinado.

A ellos se unirá, Javier Hernández, quien no atraviesa un buen momento con el West Ham, también está en la convocatoria. El “Chicharito” es el máximo goleador del Tricolor y “Tata” quiere contar con él. El póquer de atacantes impone respeto, las zagas de Chile y Paraguay van a tener mucho trabajo con el trabuco que lleva Martino.

Gerardo sabe que las pruebas que vienen son las únicas que tiene antes de enfrentar la Copa Oro, por esa razón, optó llamar a lo mejor.

SÍ A BAJITOS

La estatura no es un inconveniente para el “Tata”, José Juan Vázquez y Luis Montes están citados. Ni el “Gallo” ni el “Chapo” superan los 1.70cm, pero eso le da igual a Martino. Diego Lainez también está en ese rubro.

ITINERARIO

Los convocados de la Liga local se reunirán el domingo 17 de marzo en el aeropuerto Benito Juárez y ese mismo día volarán a San Diego, sede del juego frente al combinado de Chile.

Los jugadores que juegan en Europa y Estados Unidos se integrarán al equipo en suelo estadounidense. En San Diego trabajarán hasta el domingo 24 de marzo, día que se realizará el traslado a Santa Clara.

‘HH’, Vela y Fabián, entre los ausentes

La lista del “Tata” no causó mucha polémica, sin embargo, hay huecos notables.

Ver el nombre de Carlos Vela era de esperarse, sin embargo, de último momento, Gerardo decidió no llamarlo.

La ausencia de la estrella de Los Ángeles FC se debió al conocimiento que Martino tiene de él. El técnico argentino sabe a la perfección cómo es Vela y prefirió ver otras opciones.

Marco Fabián, recién desempacado en la MLS, tampoco fue citado a la convocatoria.

El volante del Philadelphia Union no está en buen ritmo y “Tata” prefirió esperar. La ausencia más notable es la de Héctor Herrera, el “Zorro” continúa sin volver al Tricolor. Martino lo tuvo en mente, pero el volante del Porto pidió no ser llamado para solucionar asuntos personales. Con menos reflectores, pero no ver en la lista a elementos como Giovani Dos Santos, Alan Pulido, Orbelín Pineda, Henry Martín, Jesús Dueñas y Javier Aquino también llamó la atención. No ver a Chuy Corona en la portería da como un hecho que su ciclo en la portería del Tricolor terminó.

