Homenajean a Olga Carmona, jugadora que ganó el Mundial sin saber que su papá había muerto

Este fin de semana, la Selección Femenil de España gañó la Copa Mundial contra Inglaterra, y fue la jugadora Olga Carmona quien metió el gol que definiría su campeonato, esto, sin saber que su padre había fallecido sin haberla visto en la cancha.

Para rendirle homenaje a la deportista, la Torre de Oro en Sevilla, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, se iluminó este lunes con una foto de la jugadora y la copa del mundo.

"Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá", publicó Olga en su cuenta de Twitter.

La deportista profesional también habría enviado un mensaje en redes sociales para despedirse de su padre luego del campeonato.

"Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", dijo.

En redes sociales, desde el equipo del Real Madrid Femenil, hasta la Real Federación Española de Fútbol, lamentaron la muerte del padre de la campeona mundial del futbol femenil.

"El mundo entero está contigo en estos momentos.Él está orgulloso de ti desde arriba y no te dejará jamás. Que en paz descanse" y "Lo sentimos muchísimo, Olga. Seguro que lo ha disfrutado esté donde esté. Que descanse en paz", fueron algunos comentarios que recibió la deportista en redes sociales.

Para festejar el triundo de España en la Copa Mundial, otros sitios emblemáticos rindieron un homenaje tiñiéndose de rojo, como fue el caso de las fuentes de la plaza de España y la Glorieta del Cid.