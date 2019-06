Joao Maleck saldría libre si llega a un acuerdo con deudos

El juez Juan José Rodríguez Velarde suspendió por 30 días el proceso penal por homicidio culposo y daño en las cosas, al que fue vinculado este viernes el futbolista Joao Maleck, de 20 años.

El juzgador giró un oficio al Instituto de Justicia Alternativa para que llegue a un acuerdo con los familiares del Alejandro Castro, de 33 años y María Fernanda Peña, de 26, quienes fallecieron en el accidente de tránsito causado por el jugador la mañana del pasado domingo en la colonia Nueva Primavera, en Zapopan.

La estrategia de la defensa del futbolista durante la audiencia fue invalidar los dictámenes periciales de toxicología y causalidad vial, con ello eliminar las agravantes y que el juez variara el delito de homicidio a título de culpa grave a homicidio culposo, hecho que lograron argumentando que fueron elaborados sin precisión.

“Todo se basa en los dictámenes. La alcoholemia tiene que exceder más de 150 miligramos, no excedía, eran nada más 50 miligramos. Se accedió voluntariamente a esa prueba. La de sangre salió negativa, pero él consideró volverse hacer otra, fue la de orina, esa fue la que salió positivo. En el otro dictamen, en el de causalidad vial el límite que decía era no menor a 72 km por hora, tiene que exceder de los 80, en este caso", señaló Javier Alberto García González, abogado del futbolista

"Dado que no había señalización la ley dice que cuando no exista, debe rebasar 30 kilómetros más del límite permitido que eran 50. Tienen que decir cuánto, o con probabilidad, es decir, no menor a 72, quedaría a más de 100 o 200, tiene que decir una aproximación”, añadió el abogado.

Dinero dictará la justicia en el caso

Una vez que el juez dictó la vinculación a proceso penal por homicidio culposo en agravio de Alejandro Castro y su esposa María Fernanda, la defensa solicitó al juez que girara un oficio al Instituto de Justicia Alternativa para que citara a las partes y buscar un acuerdo por vías alternas.

El juez cuestionó a los agentes del Ministerio Público y a los asesores jurídicos de las víctimas, quienes aceptaron la medida sin mayor problema.

“El proceso se suspende para que de manera amigable traten de llegar a una salida alterna, a un acuerdo dado que existe un dinero, garantizado una póliza. Va a depender de las partes. En el Instituto de Justicia Alternativa estamos apostando a que ellos lleguen voluntariamente y puedan llegar a un acuerdo de la mejor manera. (El proceso) se suspendió 30 días, a ellos únicamente lo citan, no intervienen abogados, únicamente ellos con la excepción de que es voluntario”, apuntó el litigante.

El proceso penal queda suspendido por 30 días. Si en ese periodo las partes involucradas llegan a un acuerdo para la reparación del daño, el jugador quedará libre, en caso de que no haya un arreglo, el proceso penal por homicidio culposo seguirá ante el juez.

En tanto, Joao Maleck seguirá en prisión preventiva. Además, el juez dio un plazo de dos meses para que el Ministerio Público cierre la investigación.

