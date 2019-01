José Cardozo sin excusas para trascender con Chivas

La directiva de Chivas le dejó en claro al técnico José Cardozo que no tendrá excusas para trascender y sacar los resultados, pues ya le cumplieron en el tema de refuerzos.



El técnico rojiblanco habló de cada uno, de llegadas y salidas, y aseguró que se hizo un buen análisis de lo que se necesitaba para que no se vuelva a fallar.

“Analizamos todos los jugadores que incorporamos, fuimos cuidadosos al hablar con ellos, de lo que significa estar acá y están conscientes. Hablamos con cada uno y siempre me gusta hablar con el jugador para que venga consciente y que no venga porque lo vendieron, no queremos jugadores a fuerza. Me doy tiempo para hablar con los que podemos incorporar y me sentí comprometido. Ha pasado en los torneos anteriores que uno de afuera ve que alguien que no quiere venir, viene y eso no me gusta. Me gusta más traer jugadores comprometidos con la institución, no tanto con nosotros y va a haber mucha responsabilidad y la exigencia de los resultaos. Diseñamos un equipo interesante y que van a sumar cosas positivas en el vestuario”, dijo Cardozo.

Futbol Chivas, el peor equipo mexicano en un Mundial de Clubes

“Tuvimos poco tiempo, pero trajimos jugadores de experiencia y se van a acoplar rápido. Soy muy simple en pedirle al jugador que haga lo que deben hacer en su posición. A un equipo grande se le exige ganar, va a haber exigencia, presión porque sabemos lo que representa. Este plantel está para pelear, luchar y estar en los primeros lugares, estar en zona de calificación. Estoy contento de que hayan llegado todos los jugadores y contento porque la directiva hizo un gran esfuerzo”.

“Fortalecimos con algunos que tienen más partidos y experiencia. No me preocupa porque trajimos a Hiram, a Molina y sumamos jugadores muy interesantes y la competencia va a llevar a que ganen su lugar. A lo mejor suena a mucho, pero van a compenetrar el plantel. Sabemos lo que debe hacer un jugador, cada uno de ellos sabe lo que tienen que rendir y los que llegaron vienen para sumar”.

“Va a ser interesante los jugadores que llegaron”, explicó el paraguayo.

Futbol Carlos Salcido se despide de Chivas

Poco que decirle a Salcido

El retiro del futbol por parte de Carlos Salcido llegó con polémica, pues entre las razones que dio se encontraba su nula relación con el cuerpo técnico de José Cardozo al frente de Chivas, por lo cual el defensor prefirió dar un paso al costado.

Al respecto, Cardozo, prefirió mantener un perfil bajo, y aseguró que esa clase de temas no se deben de ventilar fuera del grupo.

“Vi unas partes de las declaraciones y les voy a decir una cosa, después no quiero decir mucho. No me gusta ventilar lo que sucede en el vestuario. Mi papá me ha enseñado a saludar a toda la gente. Si me acerco a saludar a la prensa, saludo a los jugadores. Me quedo con la imagen cuando pidió que se quedara a mis ayudantes”, dijo Cardozo.

“El riesgo siempre está ahí, no me preocupan las declaraciones de un jugador. Yo saludo a todo el mundo, no son unos más que otros. No voy a profundizar en lo que se habló en el vestuario. Para mí mis jugadores son todos iguales, al final es de respeto. Cada uno tendrá su trayectoria, pero para mí todos son iguales en el respeto. Yo me enfoco en fortalecer el grupo que armamos, de que seamos protagonistas. De repente la gente queda dolida por la salida de Carlos, por lo que es y es normal que estén molestos conmigo. Yo no voy a salir a ventilar lo del vestuario, yo jugué y no me gusta que se ventile”, sentenció.