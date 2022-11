Golpe a Francia: Karim Benzema, fuera del Mundial de Qatar

Una gran pérdida para el vigente campeón del mundo: el francés Karim Benzema, actual Balón de Oro, premio al mejor jugador de la actualidad, no podrá estar en el Mundial de Qatar 2022.

Se ha confirmado que Benzema no está en su mejor estado físico y fue dado de baja para representar a la Selección francesa en la justa mundialista en Medio Oriente.

El goleador del Real Madrid se lesionó este sábado en un muslo durante el entrenamiento, informó la Federación Francesa de Futbol (FFF), a tres días del primer partido de los Bleus contra Australia.

Foto: AFP

Los exámenes médicos realizados al goleador del Real Madrid confirmaron una lesión al nivel del cuádriceps del muslo izquierdo que "precisará de un plazo de convalecencia de tres semanas", precisó la FFF.

Karim tuvo que retirarse del entrenamiento de su equipo en el estadio Jassim Bin Hammad, a pesar de que las sensaciones habían sido positivas apenas un día antes, cuando se había integrado a los trabajos grupales.

El galo de 34 años se le observó bien en los primeros minutos de la práctica de este sábado con los jugadores titulares para el director técnico Didier Deschamps, pero después le fue imposible seguir.

El astro europeo había estado lesionado desde el mes de octubre. Una fatiga muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda lo alejó de la actividad de primer nivel con los merengues por varias semanas.

Incluso Benzema se perdió cuatro jornadas consecutivas de la Liga Española y un par de cotejos de la Champions League. Su último partido fue a principios de noviembre, el francés disputó 26 minutos ante el Celtic y su estado había esperanzado a su nación, pero hoy en día todo es lo contrario.

Las alarmas se confirmaron en Francia. Su mejor delantero se perderá la Copa del Mundo. Ahora el principal candidato para sustituirlo en el once inicial de la selección gala es el veterano Olivier Giroud, de 36 años, que ha regresado al equipo tras varios meses de ausencia.

Los franceses fuera del Mundial

Karim Benzema no es el único que francés que tuvo la mala suerte de quedar fuera del Mundial. Paul Pogba no se recuperó de una lesión en el muslo. N’golo Kante tuvo problemas en los isquitiotibiales, mientras que Christopher Nkunku también quedó descartado por lesión. Presnel Kimpembe fue otro que no se logró recuperar y quedó descartado por el timonel Deschamps.

Nota publicada en ESTO