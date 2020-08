La pandemia deja desempleados en la Liga MX

Han pasado 21 días desde que el balón volvió a rodar en el futbol mexicano, pero no todo ha sido sonrisas. El desempleo tocó las puertas a varios jugadores, que estaban registrados el certamen pasado, pero que ahora su futuro sigue en el aire y sin equipo donde trabajar.

La pandemia de Covid-19 y sus estragos han sido los culpables de que hoy 16 futbolistas sean libres y sin contrato. La austeridad llegó, muchas renovaciones no fueron aceptadas por los mismos protagonistas del balón, otros no entraron en planes y ahora continúan en la búsqueda de una nueva oportunidad en su carrera profesional. En la Liga MX tienen hasta el 5 de septiembre, pero también tendrán la Liga de Balompié Mexicano como otra opción o hasta fuera del país, según convengan sus intereses personales.

Jair Pereira es el caso que más llama la atención. El defensor mexicano salió de los Gallos Blancos de Querétaro desde el pasado 21 de junio, cuando se despidió a través de redes sociales.

El zaguero alegó la razón de su salida por falta de pagos en la institución queretana y hasta metió una controversia a la Federación Mexicana de Futbol.

Desde entonces han pasado 54 días, los rumores lo pusieron en Cruz Azul y Monterrey, pero Jair continúa sin equipo, aunque ahora con la llegada del estratega Víctor Manuel Vucetich a Chivas, se especula un regreso a tierras tapatías junto al Rey Midas.

El veterano Javier Cortés no llegó a ningún acuerdo económico con San Luis ni se concretó su renovación y fue dado de baja para el actual certamen. El medallista en Londres 2012 llegó en enero pasado a la institución potosina, pero su estancia duró muy poco. A pesar de ser dueño de su carta, no ha podido encontrar un nuevo equipo.

Otro de los casos a destacar es el de Luis Fuentes. El defensor surgido de Pumas, y que estuvo el semestre pasado con las Águilas del América, no llegó a un acuerdo en Coapa y tuvo que salir, en Tijuana no fue aceptado y hoy el jugador no tiene equipo.

Michael Pérez, el Polaco Menéndez, el portero veterano Luis Michel, Jeison Lucumí, quien no llegó a un acuerdo en Querétaro, Diego Chávez separado de Necaxa por dar positivo en mariguana, Angelo Sagal fuera de Tuzos y hasta el joven Jonathan Espericueta son los diversos desempleados que dejó la cuarentena.

