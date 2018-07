La tripleta mexicana cumplió el sueño mundialista

Moscú.- Desde la emblemática Plaza Roja de Moscú, el arbitraje mexicano estuvo bien representado en esta Copa del Mundo de Rusia 2018 que está a punto de expirar.





La tripleta mexicana integrada por el central, César Ramos Palazuelos, y los asistentes Marvin Torrentera y Miguel Ángel Hernández, estuvieron cerca de arbitrar la gran final o el juego por el tercer lugar, pero al final la FIIFA tomó otra decisión y situó en otras personas la responsabilidad.

Futbol César Ramos aguarda por una semifinal en Rusia 2018

Sin embargo, por ellos no quedó, siempre se brindaron dentro y fuera de la cancha. Se rifaron en las prácticas, atendieron la teoría y se entregaron en total profesionalismo en los tres duelos en donde fueron jueces.





El arbitraje de la Concacaf y de México nuevamente da la nota satisfactoria en Rusia 2018, así como ocurrió en el pasado con trabajos de Marco Antonio Rodríguez, Armando Archundia y Arturo Brizio en las últimas Copa del Mund.





“Fue una preparación ardua, visualizamos el esfuerzo, dejamos todo en la cancha, nos quedamos tranquilos por la calidez de nuestros compañeros en México y medios de futbol porque siempre recibimos un gran apoyo. No es sencillo estar 45 días acá entrenando y trabajando, gracias a Dios se cumplió un buen trabajo y el estar en el Mundial”, abre César Ramos a los pies de la Catedral de San Basilio.





El sueño se les cumplió. César Ramos y Miguel Hernández debutaron, mientras que Marvin vio su tercer y último Mundial. “El gran sueño era estar acá, el cumplir las metas, parece que representar al área y a tu país es gratificante”.

El sueño de pitar la gran final o el duelo por el tercer lugar no dependió de ellos, pese a los buenos números que dieron en los tres juegos en los que participaron.

#ESTOesRusia 🇷🇺



Hablamos en EXCLUSIVA con los silbantes mexicanos, César Arturo Ramos, Marvin Torrentera y Miguel Henández sobre su participación en el Mundial.



Vía @LGO2184 pic.twitter.com/bIhG5ttfqm — Esto en Línea (@estoenlinea) 13 de julio de 2018

“Debes estar preparado y capacitado cuando seas requerido, nos vamos muy contentos por el desarrollo del torneo, es algo increíble, una vivencia que jamás hubiera imaginado, pero es gratificante por lo que se hizo, no dejamos ni una gota de sudor”, agrega el central.





Emular a Archundia, Rodríguez y Brizio también fue algo completamente satisfactorio, pues “es algo muy pequeño de gente que ha alcanzado esos niveles, lo que importa es el ser humano, el árbitro un día se va y lo que queda son las amistades. Hemos tenido contacto con gente de los cinco continentes, seis confederaciones y me quedo con eso, la satisfacción, esa gente fueron tus ídolos y hoy es padre compartir su historia”.





CÉSAR ARTURO RAMOS

Muy joven aún en el arbitraje mexicano, César Ramos Palazuelos se toma las cosas con calma, pues con su gran Mundial en Rusia 2018, se podría pensar en que podría repetir para Qatar 2022, pero el nazareno se toma las cosas con calma.

“No lo considero así, soy consciente de los argumentos que debes tener, qué debes hacer para ir, brindarte en el entrenamiento y preparación emocional. Regresas a México y empiezas de cero, borrón y cuenta nueva”.





Los silbantes llevaron por buen puerto los duelos entre Brasil vs. Suiza; Polonia vs. Colombia y Uruguay vs. Portugal. “Los tres fueron espaciales, tuvieron una mayor dedicación, nos quedamos ni con el más mínimo esfuerzo, de detalles, fue lindo el debut, el otro y el de la eliminación directa. Los tres fueron muy bonitos”, comparte junto a sus dos compañeros.

En el Portugal vs. Uruguay le pitó sin miedo alguno a Cristian Ronaldo, jugador al que por segunda ocasión le pitó, ya que al primera vez fue en el Mundial de Clubes de diciembre. “Es el mismo respeto a los 22 jugadores internacionales y lo manejas de esa manera, lo preparas de la mejor manera, no ves nombres”.

MARVIN TORRENTERA





Marvin Torrentera vivió con un doble sabor el trabajo realizado en Rusia 2018, ya que fue su tercera Copa del Mundo y al mismo tiempo su última participación en estas justas.





Marvin acudió a Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, por lo que el sabor tuvo una doble tonalidad. “Cada Mundial tiene lo suyo, cada país tiene su magia, el de Sudáfrica fu especial porque fue el primero y hoy Rusia es el tercero en donde culminamos. A la par también es la nostalgia de despedirte, sabes que ya es el último, estarás, pero no en la cancha, sino como espectador. Queda disfrutarlo de fuera”, dice un nostálgico Torrentera desde la plaza roja.

En tres Mundiales, nueve partidos, números que no cualquiera puede alcanzar. “Estoy honrado con la invitación de César, participar en el proceso y culminarlo, tres partidos de Mundial a gran nivel y al final hacemos historia, nueve juegos se dice fácil y a la hora de la cancha hay que disfrutarlo y gozarlo”, comenta.

MIGUEL HERNÁNDEZ

El asistente Miguel Hernández también debutó en la Copa del Mundo, la experiencia que se llevó fue única e imborrable, por lo que Rusia 2018 marcó un precedente en su carrera deportiva y profesional.





“Fue una experiencia increíble, mejor e lo que había imaginado, la realidad supera la ficción, queda aprender de todos los compañeros, ver las diferentes mentalidades, aprendes día con día”.





