Muestran los grupos de la Eurocopa 2020

Se llevó a cabo el sorteo de la Euro 2020, donde los dos últimos campeones del mundo y el vigente campeón del viejo continente se enfrentarán en el mismo grupo.

El denominado grupo de la muerte será el conformado por Alemania, Francia y Portugal, los cuales estarán en la llave F de la primera fase de esta competición (del 12 de junio al 12 de julio).

España disputará sus tres primeros partidos en el Estadio San Mamés de Bilbao contra Suecia, Polonia y el vencedor del grupo B del repechaje entre Bosnia, Irlanda del Norte, Eslovaquia e Irlanda (no se conocerá hasta finales de marzo).

Por primera vez en la historia de la Eurocopa, y en conmemoración del 60º aniversario del torneo continental, los 51 partidos se repartirán en una doce ciudades de otros tantos países del continente: Roma, Bakú, San Petersburgo, Copenhague, Ámsterdam, Bucarest, Bilbao, Dublín, Múnich, Budapest, Glasgow y Londres, donde se jugarán las semifinales y la final, el 12 de julio.

The #EURO2020 groups have been drawn! 😍



Which matches are you excited for? pic.twitter.com/CU7SvtNAXq — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 30, 2019

La inauguración con el primer partido será el 12 de junio, donde los combinados nacionales de Turquía e Italia se enfrentarán en Roma.

Así quedan los grupos de la Euro 2020:

Grupo A (Roma y Bakú):

Turquía

Italia

Gales

Suiza

Grupo B (Copenhague y San Petersburgo):

Dinamarca

Finlandia

Bélgica

Rusia

Grupo C (Ámsterdam y Bucarest):

Holanda

Ucrania

Austria

Rumanía (si se clasifica) o vencedor del repechaje D entre Georgia, Bielorrusia, Macedonia del Norte y Kosovo

Grupo D (Londres y Glasgow):

Inglaterra

Croacia

Vencedor del repechaje C entre Noruega, Serbia, Escocia e Israel

República Checa

Grupo E (Bilbao y Dublín):

España

Suecia

Polonia

Vencedor del grupo B del repechaje entre Bosnia, Irlanda del Norte, Eslovaquia e Irlanda

Grupo F (Múnich y Budapest):

Bulgaria Hungría o Islandia (si Rumanía es eliminada) o vencedor del grupo D del repechaje entre Georgia, Bielorrusia, Macedonia del Norte y Kosovo

Portugal

Francia

Alemania

Clasificarán para octavos los dos primeros de cada llave y los cuatro mejores terceros.





