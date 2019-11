Maradona carga contra el arbitraje en Argentina

Gimnasia y Esgrima La Plata, el equipo dirigido por Diego Maradona, empató este viernes 1-1 como visitante con Banfield en la apertura de la decimoquinta fecha de la Superliga argentina, en un duelo en el que el Lobo fue muy perjudicado por un error del árbitro.

Gimnasia, que venía de ganar sus últimos encuentros como visitante, se puso en ventaja con un golazo de tijera de Eric Ramírez a los 12 minutos, mientras que Jesús Dátolo (33, de penal) empató para el Taladro, luego de la expulsión del arquero Nelson Insfrán.

El empate de Banfield llegó tras un grueso error del árbitro Fernando Espinoza, que cobró penal por una inexistente falta del arquero Nelson Insfrán al delantero colombiano Reinaldo Lenis, quien debió ser amonestado por simular. Espinoza acentuó el despropósito al expulsar al portero por protestar.

En la rueda de prensa posterior al partido, Maradona criticó a Espinoza, en una referencia al reconocido cantante lírico italiano, que tiene una discapacidad visual.

Este muchacho parece que no se da cuenta, no lee, o me parece que ve menos que Andrea Bocelli

Diego Armando Maradona, técnico de Gimnasia y Esgrima

"Espinoza es un desastre. No quiero que me regalen un penal, solo quiero que no nos tiren para atrás. Los pibes (jugadores) hicieron un gran esfuerzo y se merecen todo. Acá, cuando cobra el penal, miró al juez de línea. Es un mentiroso, un cobarde", dijo Maradona sobre el árbitro del encuentro.

En un duelo directo entre dos equipos muy complicados en la lucha por la permanencia en primera, el empate no le sirvió a ninguno porque Gimnasia continúa último en la tabla de los promedios, y Banfield, si bien está un poco mejor ubicado, consiguió un magro resultado como local frente a un rival directo.

El de este viernes fue el primer empate de Gimnasia con Maradona como director técnico luego de 10 partidos del Diez al frente del Lobo, en una campaña que incluyó tres victorias y seis derrotas.

⚽️ Igualdad ante @CAB_oficial #Gimnasia empató 1 a 1 ante #Banfield en el Florencio Sola, por la Fecha 15 de la @superliga.



Eric Ramírez convirtió para el Lobo quien además sufrió la expulsión de Nelson Insfrán.



👉🏻 https://t.co/wfhaKGhno7#DaleLobo pic.twitter.com/hWSr3hlyGp — GIMNASIA 🐺 (@gimnasiaoficial) November 30, 2019

"Estoy con una bronca (enojo) bárbara porque nos cobra un penal inexistente totalmente, ni lo tocó (el arquero)", dijo Maradona al final del encuentro, y luego se abrazó con Julio César Falcioni, entrenador de Banfield.

"Me acuerdo que una vez me atajó dos penales (en un partido). ¡No sabés el arquero que era! Fue un gran arquero y un gran amigo. ¡Y la pinta (buen aspecto) que tenía!", elogió Maradona a Falcioni, que el año pasado superó un cáncer antes de volver a dirigir a Banfield.

Preocupado por la mala situación de Gimnasia en la tabla, Maradona dijo: "si el presidente (del club) rompe el chanchito (suelta los ahorros) vamos a armar un gran equipo. Se lo pido al presidente (de Gimnasia). Yo voy a seguir. Estoy esperanzado en el 2020".

