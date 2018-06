Matías Almeyda a su llegada a México tomará la decisión de dimitir o mantenerse en Chivas

La situación que está viviendo Matías Almeyda en torno a Chivas lo tiene reflexivo, por lo que a su llegada a México tomará la decisión de dimitir, o bien, de mantenerse en el cargo, pero eso sí, dejó claro que buscará ser lo más honesto posible consigo mismo y con los aficionados.

“Me he tomado un tiempo como han visto, hoy di algunas declaraciones porque fui a inaugurar una biblioteca, y fue un momento bastante lindo, sincero y había algunos medios a los cuales les respondí algún tipo de pregunta y estoy haciendo lo mismo, pero del tema en sí hablaré a mi llegada a Guadalajara”, declaró para Fox Sports Radio el timonel, al tiempo que le dijo a los rojiblancos que se vale soñar. “Siempre los sueños, digamos que, somos libres de soñar y pensar, entonces vengo pensando y negociando diferentes temas hace un mes, y realmente quiero tomarme estos dos días para tener una definición clara, no me gusta el hecho de prometer y no cumplir, trataré de ser lo más honesto conmigo mismo y con el aficionado”.

Aseguró que el sentimiento que tiene por Guadalajara va más allá de lo deportivo.

“He estado obviamente al tanto de todo lo que se ha hablado, el rebaño sagrado para mí significa algo muy importante en mi vida deportiva y sentimental, está muy claro el sentimiento que le tengo a esta institución, a los jugadores, a los aficionados y soy un agradecido”, explicó.

Acerca de la posibilidad de dirigir a la Selección Mexicana, dijo que sería un sueño, pero que no pensará en cumplirlo mientras haya un técnico en el equipo Tricolor.

“Sonaría como venderse, simplemente para resolver lo que tengo que resolver, no deja de ser un sueño, todos trabajamos para eso, como entrenador también lucharé para algún día tener esa posibilidad, es algo único, algo lindo que a cualquier entrenador le gustaría“, puntualizó el argentino.