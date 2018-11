"Me despidió por ser negro"; diputados denuncian discriminación de Arturo Brizio

El Partido del Trabajo, uno de los aliados de Morena en la Cámara de Diputados, exigió a la Federación Mexicana de Futbol investigar y tomar cartas en el asunto en los supuestos actos de discriminación de Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros, en contra del afrodescendiente Adalid Maganda Villalva.

“La discriminación racial o de cualquier tipo no puede dañar un deporte que promueve la integración familia, un deporte que se le pide armonía a las porras”, expresó Lizeth Sánchez García, legisladora de PT.

No podemos permitir que sigan atropellando los derechos de ninguna persona y mucho menos que se utilicen a las instituciones como una medida de garrote o desprestigio y se utilice este tipo de odio, dijo la secretaria de la Comisión del Deporte, quien tuvo como invitado al árbitro Adalid Maganda Villalva para mostrar su caso.





Hace unos cinco meses yo era árbitro de la Liga MX y de Ascenso, cuando Arturo Brizio Carter llegó a la presidencia de la Comisión de Árbitros me dio la espalda y me despidió por ser: Un pinche negro, así le me lo dijo Adalid Maganda Villalva, árbitro central





El acapulqueño pidió el apoyo de los diputados de Morena, PT y del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para que acabe con esos atropellos y no haya una persona racista en la Federación y la Comisión de Árbitros.

Foto: ESTO

“Ya estamos en pleno siglo XXI y no puede ser que por tu color de piel te despidan de tu trabajo”, dijo Maganda Villalva, quien se soltó a llorar ante los diputados y diputados de la Comisión del Deporte.

“Exigimos la salida inmediata de Arturo Brizio de la Comisión de Árbitros y crear una Comisión de la Verdad sobre el caso de Adalid Maganda, porque cada día la imagen se está afectado”, afirmó Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de Naturalizados y Afromexicanos.

“Nuestro hermano Adalid Maganda fue discriminado por Arturo Brizio”, expresó ante integrantes de la Comisión del Deporte.

El representante manifestó que es una vergüenza lo que está pasando en la Federación Mexicana de Futbol, porque hay un programa de la FIFA a nivel internacional para no discriminar.